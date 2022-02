EXCLU - "Convois de la liberté" : Jean Castex réaffirme qu'il ne baissera pas la taxe sur les carburants

Le Premier ministre était à Sens, dans l'Yonne, ce vendredi, pour parler du pouvoir d'achat. Malgré les "convois de la liberté", le gouvernement n'ira pas plus loin et il n'est pas question de baisser les taxes sur les carburants a réaffirmé Jean Castex à France Bleu.

Baisser la taxe des carburants ? Non, c'est un mauvais calcul pour le Premier ministre. Jean Castex était dans l'Yonne, à Sens, ce vendredi, à l'occasion du journal télévisé de France 2 de 13 heures, auquel il participait. Il a répondu aux questions de notre journaliste alors qu'il échangeait avec des habitants de Sens.

"Si vous baissez la taxe sur les carburants, ça coûte extrêmement cher à l'État. [...] Le bilan coûts/avantages ne nous apparaît pas favorable" - Jean Castex

"Allez-vous baisser la taxe sur les carburants ?" a demandé France Bleu. "Si vous la baissez, ça coûte extrêmement cher à l'État" a répondu Jean Castex, "et, deux ou trois jours après que le prix du cours réaugmente, elle est quasiment anéantie. Le bilan coûts/avantages, comme on dit, entre l'avantage que cela procurerait à nos concitoyens et le coût que ça représenterait pour les finances publiques -et qu'il faudrait un jour payer-, ne nous apparaît pas favorable" a-t-il continué.

"Ce qu'il faut, c'est nous engager, à fond, à la fois dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire" - Jean Castex

"Nos outils de moyen et long terme nous disent qu'il faut être de moins en moins dépendant du pétrole. C'est ça le vrai fond du problème" a détaillé Jean Castex, "Ce qu'il faut, c'est nous engager, à fond, à la fois dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire, c'est-à-dire une énergie à la fois propre et souveraine pour ne plus dépendre des cours internationaux. Donc, je crois qu'il faut dire aux Françaises et aux Français il faut aider le pouvoir d'achat, mais pas en prenant des mesures qui seraient contraires à ce que nous voulons faire à long terme, c'est à dire être indépendant du point de vue énergétique" a-t-il conclu.

Malgré les convois de la liberté, le gouvernement n'ira pas plus loin

Au cours de cet échange, Jean Castex a aussi rappelé que le gouvernement avait créé la "prime inflation" de 100 euros pour ceux qui gagnent moins de 2.000 euros et le "chèque énergie", 150 euros pour les ménages non imposables. Malgré les "convois de la liberté", le gouvernement n'ira pas plus loin et réaffirme qu'il n'est pas question donc de baisser les taxes sur les carburants.

Les déclarations du Premier ministre risquent de motiver un peu plus les milliers de manifestants qui convergent, ce vendredi, vers Paris. Plusieurs centaines de véhicules se sont élancés d'un peu partout en France pour bloquer la capitale tout le week-end, comme au Canada. Ces "convois de la liberté", comme s'appellent ces Français, s'indignent contre la hausse du coût de la vie et sont opposés au pass vaccinal.