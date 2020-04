EXCLU - Coronavirus : les fleuristes autorisés à vendre leur muguet sur le pas-de-porte ce 1er mai

Le muguet est synonyme d'espoir et de chance. Et il s'est vérifié ce jeudi 30 avril. "C'est un soulagement. Une très bonne nouvelle", se réjouit Florent Moreau, président de la Fédération française des artisans fleuristes, joint par France Bleu Paris. Les fleuristes en Île-de-France et partout en France pourront vendre leur muguet sur le pas de leur porte ce vendredi 1er mai.

Interdiction d'ouvrir les boutiques

S'ils n'ont très peu de temps pour se préparer à cette nouvelle annonce, Florent Moreau assure que les fleuristes "sont prêts". La Fédération regroupe 1.200 fleuristes en Île-de-France. Depuis plusieurs semaines, ils militent pour une ouverture , une dérogation ce 1er mai. "Les fleuristes pourront donc vendre leur muguet sur le pas-de-porte, en drive et en livraison", ajoute-t-il.

Les boutiques resteront cependant fermées. Le ministère de l'Intérieur indique que les commerces dits "essentiels" pourront vendre du muguet également, les boulangeries, les boucheries et les commerces de proximité. En revanche, les ventes à la sauvette sont interdites.