Exclu France Bleu Creuse : Révélations sur la face cachée du château de La Cazine

La SAS Halcyon, du groupe Barrasford and Bird, vend le site en "propriété partagée". A l'heure où l'hôtel-restaurant de La Cazine, dans l'Ouest de la Creuse, est en cessation de paiement, les investisseurs s'inquiètent. On peut les comprendre.

Le château de la Cazine est une espèce de serpent de mer de l'actualité creusoise, mais aujourd'hui on se demande si on n'a pas attrapé le monstre du Loch Ness : cet imposant bâtiment du 19ème siècle et une grande partie de son domaine ont été achetés fin 2010 par le groupe Barrasford and Bird, fondé par les britanniques Robin Barrasford et Alan Bird. Dès février 2011, Robin Barrasford annonce un très ambitieux projet, avec une quarantaine de millions d'investissement, la création d'un hôtel-restaurant cinq étoiles, d'un SPA, d'un golf de neuf trous, d'une trentaine d'appartements - et de nombreux emplois.

Robin Barrasford prévoit cinq ans de travaux et tout commence bien : le château est entièrement rénové, hôtel et restaurant ouvrent au printemps 2012, et Robin Barrasford annonce à cette occasion que golf et SPA seront livrés en septembre de la même année. Dans le même temps, le projet enfle : on ne parle plus de 31 appartements mais de 120, et d'un golf non pas de 9 trous, mais de 18.

Pourtant rien ne bouge jusqu'au début 2015, où le directeur du château de la Cazine, qui depuis s'en est allé, annonce le début des travaux et une réalisation de l'ensemble du programme à court terme.

Des retards inquiétants et une cessation de paiement

Des pelleteuses arrivent à la Cazine peu de temps après ces annonces, et attaquent le chantier. Malheureusement, elles ne font que trois petits tours et puis s'en vont, et n'ont plus jamais pointé le bout de leur godet. Aujourd'hui, le maire de Noth, Jean-Claude Vitte, ne croit plus beaucoup aux promesses de Robin Barrasford.

La déclaration de cessation de paiement de l'hôtel-restaurant, en novembre dernier, renforce les inquiétudes du maire de Noth. L'information est rendue publique par France Bleu Creuse le 3 janvier dernier et la direction de l'établissement, "à la demande" de Barrasford and Bird, explique aux médias que les difficultés financières de l'établissement "sont le résultat de l'étoile Michelin" (décrochée en 2014 par le chef David Boyer, qui a quitté La Cazine fin 2015) "car le standing que demande l'étoile en termes de masse salariale est énorme", si bien que "la société paye le passif de l'étoile" (courriel du 04/01/2017). Une accusation qui suscite bien évidemment une réaction de David Boyer

Ces coûteuses invitations sont lancées à la demande d'une autre société de Barrasford and Bird : Halcyon gère les investissements sur le site du château de la Cazine et vend en "propriété partagée" les chambres et appartements déjà existants ou encore en projet.

le repas offert parce qu'ils avaient besoin de remplir la salle - un témoin

De généreuses invitations sont notamment lancées pour remplir artificiellement la salle du restaurant : "j'ai un ami qui travaillait au château de la Cazine, et qui m'a appelé un soir en 2014 en me demandant si j'étais libre pour venir manger au château, que le repas me serait offert parce qu'ils avaient besoin de remplir la salle parce qu'il y avait des investisseurs américains dans la salle, et ils voulaient leur montrer que la salle était pleine tous les soirs" raconte un témoin, il y a aussi eu de véritables mise en scène pour faire croire à l'activité d'un chantier arrêté depuis longtemps.

Les témoignages sont nombreux mais impossibles à diffuser, car le contrat de travail des salariés comporte une clause de confidentialité, ce qui est assez inhabituel dans un restaurant.

La clause de confidentialité des salariés du Château de la Cazine (extrait d'un contrat de travail) © Radio France - Philippe Béquia

Je n'ai jamais gagné un seul sou - Elisabeth Visoanska

Quant aux investisseurs, nombre d'entre eux regrettent d'avoir misé sur le château de la Cazine. C'est le cas d'Elisabeth Visoanska.

Il n'est pas difficile de trouver les traces sur la toile d'investisseurs mécontents. Pour eux, la réalisation des projets annoncés est un enjeu essentiel : ils peuvent espérer une belle plus-value ou des revenus réguliers si une bonne table, de belles chambres, un golf et un SPA de niveau international attirent une clientèle huppée. Mais si l'aventure tourne court, que vaudront les chambres d'un hôtel-restaurant non rentable ? Sans parler des pavillons vendus sur plan, et à ce jour non réalisés...