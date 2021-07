EXCLU - L'été 2021 sera meilleur que l'été 2020 pour le tourisme azuréen

L'été 2021 sera bon. Le maire de Cannes, et président du Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur fait le point en cette fin juillet sur la fréquentation touristique et annonce de bons chiffres.

Les étés se suivent et ne se ressemblent heureusement pas. Celui de 2021 sera bon. Le maire de Cannes, et président du Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur fait le point en cette fin juillet. Et il annonce sur France Bleu Azur ce vendredi matin que juillet 2021 a gagné en fréquentation.

"La fréquentation de juillet 2021 est à plus de dix points de fréquentation en plus par rapport à l'an dernier"

Mais le président du CRT azuréen nuance "on ne retrouve pas le niveau record de 2019, le niveau d'avant crise". Ceci étant dit, la clientèle revient en masse. D'abord la clientèle française qui vient des grandes régions de l'EST de la France : le lyonnais, l'Alsace, Paris, mais aussi une clientèle internationale.

"On a plus 20% sur la clientèle américaine par rapport à l'année dernière"

Avec de belles surprises sur l'Europe du Sud, "sur les clientèles espagnoles, italiennes, portugaises qui viennent de façon beaucoup plus nombreuses que prévu, en respectant bien sûr les précautions sanitaires et la clientèle du Moyen-Orient, mais aussi des Américains". Enfin l'Europe du Nord, les scandinaves viennent en masse, une clientèle qui "dépense de l'argent".

Et pour le mois d'août et septembre de belles perspectives de fréquentation

L'autre grande satisfaction c'est la fréquentation prévisible pour août et septembre. Si le pass-sanitaire pouvait doucher les espoirs des professionnels, il n'en est pour l'instant rien. "On est sur un mois d'août qui est plutôt bien orienté, avec un taux de réservations par rapport à 2020, qui est supérieur à la même période. Et septembre est très bien orienté." explique le maire.

"Le fruit du travail qui a été fait pour une clientèle de loisir paisible qui vient en septembre et la reprise de l'activité événementielle avec le retour du Mipim, un grand salon professionnel international et le Festival de la plaisance qui amène une très belle clientèle. "

Donc, c'est le retour aussi de l'événementiel professionnel haut de gamme qui fait travailler beaucoup de commerçants, artisans et d'employés de commerce.