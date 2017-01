Exclu. Le casino de Marseille sera construit à côté des Docks et de la tour CMA CGM

Il y aura bien un casino à Marseille, et on en sait un peu plus sur son lieu d'implantation. Il sera construit sur le bord de mer, pour répondre au cahier des charges des casinotiers candidats.

Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, était autrefois opposé à la construction d'un casino dans sa ville. Mais il avait changé d'avis, en septembre dernier. La Villa Méditerannée avait dans un premier temps était considérée comme lieu d'accueil du futur établissement de jeu, mais n'avait finalement pas été retenue. Retoqués aussi le siège de la SNCM, et le hangar J1.

Gérard Chenoz, l'adjoint au maire de Marseille en charge des grands projets, le confirme à France Bleu Provence ce jeudi, le futur casino sera bien construit sur la bordure maritime, dans le secteur d'Euroméditerranée.

Plusieurs zones d'implantation possibles dans le secteur

Pour répondre à l'attente des casinotiers, il existe plusieurs possibilités. L'établissement de jeux pourrait être implanté sur le terrain situé entre le centre commercial des Terrasses du Port et la salle de spectacle du Silo, un terrain qui est la propriété du port.

Deuxième cas de figure, le site à proximité des nouveaux cinémas exploités par le groupe Pathé. Ou bien, troisième solution, à côté des docks et de la tour CMA-CGM, une zone où la ville prévoit déjà un complexe nautique et des logements.

Des discussions sont en cours, mais les casinos Barrière et Partouche seraient intéressés. 5 casinos sont déjà installés dans le Var, et 4 dans les Bouches-du-Rhône.