EXCLU: Renault reprend les sites Intel de Toulouse et de Nice ainsi que leurs salariés

Un an après l'annonce par le géant américain des micro-processeurs de al fermeture de ses sites de recherche et développement de Toulouse et Sofia Antipolis on apprend que Renault va reprendre les deux sites et leurs salariés

Un an après l'annonce du plan de restructuration supprimant 12 mille emploi dans le monde notamment dans ses centres de recherche et développement le géant américain des micro-processeurs Intel va céder ses sites de Toulouse et Sofia-Antipolis (Nice) au constructeur automobile français Renault

Renault doit reprendre l'intégralité des salariés des deux sites soit 460 personnes au total (280 à Toulouse), essentiellement des ingénieurs pour mettre au point des logiciels pour voitures connectées. L'annonce officielle de la reprise a été faîtes aux représentants des salariés