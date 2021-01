EXCLU - Découvrez les 50 dirigeantes les plus performantes de France avec le palmarès Women Equity

France Bleu vous révèle en exclusivité ce lundi le palmarès de Women Equity. Il désigne les 50 grandes dirigeantes des PME et ETI de France qui mènent leur entreprise vers la croissance.

Quelles sont les 50 dirigeantes les plus performantes de France ? France Bleu vous révèle ce lundi le palmarès de Women Equity.

Il s’agit d’un top 50 de PME (Petites et moyennes entreprises) et ETI (Entreprises de Taille intermédiaire) françaises dirigées par des femmes affichant des performances remarquables*.

Les lauréates du palmarès Women Equity 2020 réalisent un chiffre d’affaires moyen de 31,5 millions d'euros, une croissance de 30% sur 2019 et de 29% sur les trois derniers exercices, elles sont présentes à l’international pour 59% d’entre elles et sont responsables de près de 6.300 emplois.

Deux lauréates du palmarès Women Equity sur trois sont encore en croissance en 2020. Elles améliorent leur marge de près d’un point et font croître leur effectif de 10 % en moyenne sur 2020. Avec une sur-contribution de la part des dirigeantes qui ont créé leur entreprise : elles sont responsables de plus de 56 % des emplois du palmarès en 2019 et de 70 % de ceux créés en 2020.

Le palmarès 2020 de Women Equity

Au-delà des chiffres 2019, leur comportement en 2020 ainsi que la façon dont elles ont agi en cette période de crise sanitaire sont également scrutés de près, comme l'explique l'organisme : "En accélérant la digitalisation de leur activité, en positionnant concrètement la transition énergétique dans leurs plans stratégiques à trois ans, en reposant avec acuité la question de leur responsabilité d’entreprise. Et surtout en jouant le jeu de l’intérêt général".

Panorama des PME et ETI par régions

Les chiffres à retenir

* Depuis 2010, Women Equity est à l'initiative du premier palmarès annuel des PME dirigées ou co-dirigées par des femmes en FRance, issues de l'Index Women Equity analysant quelques dizaines de milliers d'entreprises (disposant de 3 années d'existence a mainin et d'un chiffre d'affaires coùrpis en 4 et 150 millions d'euros sur l'une des années considérées).

Le palmarès rassemble les meilleures performances des PME et ETI indépendantes, en termes de croissance rentable, ordonnées selon la moyenne de 5 indicateurs :