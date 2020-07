Exclus de la prime Covid-19, des salariés de la maintenance de Casino disent leur colère

Ahmed Mersel est salarié Serca à Saint-Étienne depuis 23 ans. Pour lui, il aurait été amplement justifié de toucher cette prime Covid "une grosse partie des techniciens étaient sur le terrain. Ils étaient vraiment exposés, sans vraiment de protection importante. On a fait beaucoup de montage de vitres pour protéger les caissières, on faisait en même la maintenance du matériel, donc on n'a pas arrêté. On a eu même des cas de personnes qui ont eu le Covid chez nous. Notre mécontentement, c'est quand on a appris qu'on avait été exclus de cette prime de Covid".

Ces salariés Serca quittent Casino en septembre. Leur filiale est vendue à IBM et Engie. C'est la quatrième filiale vendue par Casino selon Sébastien Filippi délégué syndical central CGT qui s'inquiète pour l'avenir du groupe et le siège de Châteaucreaux.

"Il y a 10 ans il y avait 3.500 salariés, maintenant il n'en reste que 1.000 et dans quatre ans il n'y en aura plus beaucoup, détaille Sébastien Filippi. Déjà la filiale Serca disparait, donc beaucoup de dirigeants étaient ici donc ne seront plus sur le siège de Saint-Étienne. La filiale restauration-collectivités a disparu il y a un an, et beaucoup de super et d'hypermarchés ont été vendus".

Le télétravail pourrait vider le siège de Châteaucreux

Et puis le télétravail testé pendant le confinement risque de prendre de l'ampleur dans les prochaines années "la direction souhaite continuer le télétravail et mettre un tiers du temps en présentiel. 1.000 salariés, un tiers, vous vous rendez compte ? 300 salariés sur le siège... le siège se vide à vitesse grand V". Et des conséquences sont à craindre pour pour les hôtels et les restaurants du quartier Châteaucreux de Saint-Étienne.