Exercice de sécurité civile ce mardi matin à Saint-Pierre-des-Corps

Un exercice de sécurité civile se déroule ce mardi matin sur le site de Primagaz à Saint-Pierre-des-Corps. Les sirènes vont retenir entre 8h30 et 9h. L’exercice servira à tester l’efficacité du plan particulier d’intervention, notamment les procédures d’alerte.

Primagaz, le site Ceveso II de Saint-Pierre-des-Corps, sera le théâtre d'un exercice de sécurité civile. Les sirènes vont retenir entre 8h30 et 9h ce mardi matin. Il s’inscrit dans le cadre du plan particulier d’intervention (PPI) en vue de la protection de la population, des biens et de l’environnement contre les risques liés à leur existence et à leur fonctionnement. Le but est de tester l'efficacité des services d'alerte et la remontée des informations.

Pas de restriction de la circulation aux abords de Primagaz

Comme l'écrit la préfecture d'Indre-et-Loire, "pour les besoins de cet exercice, les sirènes d’alerte de la population seront déclenchées entre 8h30 et 9h00. Un véhicule de secours sera sur les lieux. La population résidant dans le périmètre du plan participera à l’exercice en se mettant momentanément à l’abri après le déclenchement des sirènes. Aucune mesure d’interdiction ou de restriction de la circulation ne sera mise en place".

Primagaz de Saint-Pierre-des-Corps, voué à la fermeture

L'usine classée Ceveso II va déménager ses activités dangereuses à Druye, au sud-ouest de l'agglomération tourangelle, d'ici trois à cinq ans, ce qui soulève l'opposition des riverains. En attendant, la préfecture d'Indre-et-Loire devrait proroger l'actuel Plan de prévention des risques technologiques. Le PPRT s'éteindra définitivement, de lui-même. Au fil des années, l'usine Primagaz va perdre sa dangerosité. Le périmètre actuel de vulnérabilité des 108 maisons n'aura alors plus lieu d'être. La destruction des treize maisons les plus proches du site un temps envisagé n'est plus d'actualité. Malgré les quelques années qui restent avant le départ définitif de Primagaz, il n'est plus question de déménagements imposés, d'expropriations, ni de travaux de renforcement des maisons.