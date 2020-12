Expéditions 2020 : la Champagne table sur un chiffre d'affaires en baisse de 25 %, du jamais vu

Le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) annonce ce vendredi 11 décembre les estimations des expéditions pour l'année 2020, année de crise sans précédent. Entre 225 et 235 millions de bouteilles devraient être expédiées d'ici la fin de l'année, soit une baisse de 20% des ventes. Et la baisse du chiffre d'affaires pour la Champagne en 2020 est estimée à moins 25 %. Les mois de novembre et décembre sont déterminants sur les ventes pour la Champagne et avec la pandémie c'est l'incertitude totale.

Le mois de novembre, très mauvais sur le marché français

"Le réveillon du Nouvel an il est massacré par la pandémie or c'est un moment de festivités essentiel et il y a une grosse incertitude sur la consommation pendant ces fêtes de fin d'année", souligne Jean-Marie Barillère, co président du Comité Champagne. Et alors que le premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir un réveillon du Nouvel an le 31 décembre sous couvre-feu, Maxime Toubart président du Syndicat général des vignerons s'interroge lui aussi : "est-ce que ce qui a été expédié sera vraiment consommé ? car sinon ça va peser sur les chiffres de 2021 !".

Moins 25 % c'est un milliard 250 millions en moins pour la Champagne il faut s'en rendre compte -- Jean-Marie Barillère

Et tous les regards sont donc tournés vers la consommation sur le marché français, là où les ventes sont en baisse de 30 % en novembre. "A l'export les mois de novembre et décembre sont meilleurs, on a expédié plus que prévu, mais le deuxième confinement a mis un coup de frein énorme sur le marché français... Les Etats-Unis et la Grande Bretagne vont faire mieux que la France en cette fin d'année...", souligne encore Jean-Marie Barillère.

Et la réouverture des restaurants, des cafés, prévue normalement en janvier, sera déterminante aussi. Les chiffres définitifs des expéditions pour l'année 2020 seront publiés le 15 janvier 2021.