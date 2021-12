Expéditions 2021 en Champagne : "on peut dire qu'on a effacé la crise"

"On peut parler de hausse spectaculaire...". Et nul ne s'attendait à ça insiste David Chatillon, directeur de l'Union des maisons de Champagne. Car même si les chiffres définitifs des expéditions de champagne pour l'année 2021 ne seront publiés qu'en janvier, une fois décembre passé, une chose est acquise. La Champagne va retrouver son niveau de ventes d'avant crise, et surtout le chiffre d'affaires de la Champagne va dépasser celui de 2019, soit le record historique de 5 milliards d'euros.

Retour au niveau de ventes d'avant crise

"On aime bien se comparer à 2019 et si on raisonne en moyenne sur deux ans 2020 et 2021, on peut dire qu'on a effacé la crise et on retrouve des niveaux de vente en volume et en valeur proche des records de 2019". Une reprise portée par l'export, et par de nouvelles habitudes issues de la crise sanitaire justement. "On constate qu'avec la crise, les consommateurs ont adopté de nouveaux comportements et ouvrent des bouteilles plus facilement lors d'occasions moins formelles", souligne David Chatillon.

La reprise exceptionnelle de 2021 est largement tirée par l'export mais parmi la bonne nouvelle de cette fin d'année, c'est que le marché français a repris des couleurs selon David Chatillon : "on est très satisfaits des chiffres de vente sur le marché français, en tout cas les prévisions jusque là, parce qu'on va retrouver à peu près le niveau de 2019 alors même que tous les touristes ne sont pas revenus, or on sait qu'une partie du champagne consommée en France l'est par les touristes, et puis parce que l'évènementiel est un secteur sinistré".

Reste l'avenir... incertain avec la reprise épidémique. "On verra bien ce que sera cette consommation de la fin d'année 2021 et c'est vrai que pour l'économie en général les nouvelles restrictions ne sont pas une bonne nouvelle et la Champagne n'échappera pas à la réalité de l'économie mondiale".