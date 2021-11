Expéditions de Champagne : avant même les chiffres de fin d'année, 2021 s'annonce record

A un mois des fêtes de Noël, c'est le rush dans les maisons de Champagne, chez les vignerons et dans les coopératives. Cette année plus que d'habitude. "Les mois d'octobre, novembre, décembre c'est toujours la plus grosse activité de l'année en Champagne, on fait 40% des ventes en 3 mois, sauf que là c'est encore pire ! et on est obligés sur certaines références d'expliquer aux clients qu'on est en rupture", explique Jean Noël Pfaff, président du directoire du Champagne Jacquart et membre de la coopérative Alliance Champagne.

Année 2021 record avant même les chiffres de ventes de fin d'année

L'année 2021 s'annonce déjà record pour les expéditions de Champagne. Sans les ventes de fin d'année, les chiffres du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) -entre janvier et octobre 2021- sont déjà exceptionnels : les expéditions de champagne ont bondi de 36,5 % depuis le début de l'année et à l'export c'est même + 46% par rapport à la même période l'an dernier. "C'est assez fulgurant, même après la crise de 2008 on a pas eu des taux de progression de cet ordre là", souligne Jean-Noël Pfaff.

Maisons de champagne, coopératives et vignerons : tous les acteurs de la Champagne profitent de la reprise de la consommation un peu partout dans le monde. Notamment aux Etats-Unis, premier marché à l'export de la Champagne.

Progression à l'export de 58% pour les vignerons entre janvier et octobre

La plus belle progression s'observe pour les vignerons de Champagne : hausse de 58% des ventes à l'export depuis le début de l'année. "C'est sûr que ça fait du bien au moral après la vendange 2021 très difficile, que les efforts payent à l'export et sur le marché français, même si paradoxalement le marché français se réveille plutôt maintenant, un peu au dernier moment", explique entre deux expéditions de palettes Alexis Leconte vigneron indépendant à Troissy dans la Marne.

Difficultés logistiques en cette fin d'année

Cette reprise "exceptionnelle" de l'activité, principalement à l'export, s'accompagne de difficultés logistiques. "Il y a pas toujours les conteneurs maritimes pour transporter les bouteilles de champagne, il y a pas toujours les étiquettes qu'il faut, il y a pas toujours les coiffes ou les bouchons, toute la filière est touchée car les fournisseurs sont sous tension par manque de matières premières", explique encore Jean-Noël Pfaff qui est aussi membre du CIVC.

Pénurie d'acier, de papier, de liège, et hausse des coûts comme d'autres secteurs de l'économie. Les conteneurs manquent et leur prix a par exemple été multiplié par 8.