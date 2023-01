Expérimentation du RSA : en Mayenne, des allocataires vont tester la future réforme du gouvernement

Une partie des 3 800 bénéficiaires du RSA en Mayenne vont bientôt réaliser entre 15 et 20 heures d'activité par semaine, en échange du versement de l'allocation. La réforme est en cours de préparation par le gouvernement et ce dispositif va être expérimenté à partir du 1er mars dans 19 départements volontaires, dont la Mayenne. À Laval, certaines structures, comme l'association d'insertion, La Légumerie 53, favorisent déjà le retour à l'emploi des allocataires du RSA.

"Un premier pas une vers une entreprise"

Nathalie est au RSA depuis six ans et elle a trouvé il y a quatre mois un contrat d'insertion à La Légumerie 53. Elle épluche et coupe des légumes qui sont ensuite livrés dans les cuisines des lycées et des collèges. Grâce à cette activité de plusieurs heures par jour, cette salarié de 55 ans se dit plus "épanouie". "Ça nous permet de reprendre l'envie d'aller travailler, faire un premier pas déjà vers une entreprise. On est plus autonomes, on a plus envie de faire des choses que de rester sans rien faire. Moi, je trouve ça très bien", explique cette quinquagénaire, qui habite à Changé.

Certains salariés de la Légumière ont également amélioré leurs compétences. Khadija, par exemple, maîtrisait mal le français. Après 10 mois de contrat, elle se sent plus à l'aise. "On travaille en groupe, on parle en trois ateliers en français. C'est obligatoire comme ça, on a obligés de parler le français. Avec le temps, on s'améliore à parler", confie cette salariée de 54 ans.

Le retour à l'emploi permet aussi d'avoir des conseils en termes d'orientation professionnelle. Soidafainie vit seule avec ses deux enfants et elle n'arrivait pas à trouver du travail. "J'étais perdue sur mes projets, je ne savais plus quoi faire. Je voulais trouver quelque chose parce que j'ai toujours aimé travailler. Mais ma contrainte familiale, au bout d'un moment, ça me bloquait", détaille cette mère de famille trentenaire.

Les modalités de cette expérimentation du RSA dans 19 départements, dont la Mayenne, sont encore floues et sont en train d'être précisées. Il s'agit d'heures d'activité d'insertion et non de travail : cela peut donc être des heures passées à faire des démarches administratives, ou des heures d'activité sportive dans un club. Les bénéficiaires du RSA pourront également suivre des cours de français, recevoir des formations, réaliser une immersion en entreprise. En cas de non-respect de ses heures d'activité, le montant des allocations pourrait diminuer : ces sanctions qui existent déjà aujourd'hui. En Mayenne, une quinzaine de personnes sont radiées tous les mois du dispositif du RSA, selon le conseil départemental.