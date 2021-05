Expérimentation prolongée pour la navette sans chauffeur du Val de Drôme : "Le bilan est très positif"

Après 9 mois d'expérimentation, tout semble bien se passer pour la navette autonome lancée en septembre 2020, entre la gare de Crest et l'écosite d'Eurre. Les tests de ce véhicule sans chauffeur, contrôlé par un ordinateur, une première en milieu rural, ont été prolongés. "Le bilan est très positif. L'un des premiers enjeux c'était de faire rouler le véhicule dans un environement rural, explique Benjamin Beauet, directeur général de Bertolami à Saint-Donat, l'entreprise à qui réalise cette expérimentation. Et il a bien roulé. Il a effectué 2038 km et transporté un peu plus de 600 personnes. Ce qui est intéressant c'est le niveau de fiabilité du véhicule. Dans 94% des cas, nous n'avons connu aucun événement imprevu." En ce qui concerne les 6% restants, il s'agit uniquement d'incidents "mineurs à moyens", principalement des problèmes sur "la capacité technique à rester connecter en permanence avec le véhicule".

Qu'en disent les usagers ?

"Selon une étude qui est en cours, les usagers sont satisfaits de cette navette autonome", assure Benjamin Beaudet. En revanche, il reste du travail avec les autres usagers de la route. "À nous de trouver des conditions pour que l'on puisse intéragir avec les autres automobilistes pour que tout le monde trouve sa place et son rythme sur la chaussée", ajoute-t-il.

La prochaine étape de l'expérimentation débute le 17 mai : la navette va maintenant être astreinte à des horaires, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. Les tests vont permettre de déterminer, en pourcentage, combien de fois la navette arrive à l'heure et parvient à tenir les délais. "C'est indispensable pour, à terme, mettre en place un service fiable pour les usagers", explique Benjamin Beaudet.