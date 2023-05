Exploitation dans les champs de Provence : un troisième procès s'ouvre ce mercredi

Des salariés exploités dans des champs de Provence. Ce mercredi 24 mai s'ouvre à Avignon le troisième procès de la société d'intérim espagnole Laboral Terra. Cette dernière a fourni de la main-d'œuvre bon marché à des exploitations de Provence pendant plusieurs années, sans avoir respecté le code du travail. Après avoir obtenu la condamnation de la société en septembre 2020 devant les prud'hommes d'Arles puis fin juin 2021 devant le tribunal judiciaire d'Avignon, les salariés visés par ces cas de maltraitance et d'exploitation espèrent désormais obtenir le statut de victime de travail dissimulé. Une de ces salariées, devenue lanceuse d'alerte, témoigne sur France Bleu Provence de l'enfer qu'elle a vécu pendant de longues années.

ⓘ Publicité

Pas le droit d'aller aux toilettes, ni de parler

Ils ont travaillé dans des champs de la région pour un salaire de misère. C'est le cas de Yasmina Tellal, ancienne ouvrière agricole, devenue lanceuse d'alerte. Employée de 2012 à 2017 par cette société d'intérim espagnole, elle assure se sentir "très mal" à l'approche de l'ouverture du procès. "Je ne sais pas comment je suis debout encore", confie-t-elle sur France Bleu Provence. Au total, quatre travailleurs marocains ont porté plainte comme elle.

Comme les autres ouvriers agricoles concernés, Yasmina Tellal travaillait dans des champs, situés dans les Bouches-du-Rhône ou encore dans le Vaucluse. Elle raconte les "souffrances" subies par ces employés qui n'étaient, selon elle, ni payés, ni logés : "On avait ni le droit de prendre de pause, ni d'aller aux toilettes, ni de parler. Nous travaillions comme des machines en étant insultés."

Yasmina Tellal, ancienne ouvrière agricole, est devenue lanceuse d'alerte

Selon l'ancienne ouvrière agricole, qui a quitté en bus les Iles Canaries pour venir travailler en France avec une amie, il était prévu que le contrat dure un an. Celui-ci devait prendre en compte le transport, le logement sur place et assurer un SMIC français. "On a tout laissé pour venir ici et on a rien trouvé de ça." La lanceuse d'alerte assure que les salariés ont dû tout payer de leur poche, sans argent ni contrat fixe pour pouvoir bouger. Le salaire s'élevant, selon elle, aux alentours de 3 euros de l'heure, voire moins.

"Ils nous touchaient les seins et les fesses"

La gorge serrée, Yasmina Tellal dénonce aussi des cas de harcèlements sexuels : "On était touchés et embrassés de force, assure l'ancienne employée. Le tout devant les responsables espagnols et les sociétés françaises. Ils nous touchaient les seins et les fesses, tout !"

L'entreprise espagnole a été condamnée à deux reprises, comme les sept entreprises françaises qui avaient recours au travail détaché. Ce mercredi, à Avignon, l'ancienne ouvrière agricole espère être reconnue par la justice comme victime de travail dissimulé. Un terme qui n'a pas été retenu dans les précédentes condamnations.