Explosion du chômage dans l'Hérault en avril

On s attendait à une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi pendant le confinement qui a fortement ralenti l'activité économique et notamment touristique mais pas de cette ampleur.

En un mois on compte plus de 18 000 nouveaux inscrits catégorie A à Pôle Emploi dans l'Hérault soit une hausse de plus de 20% par rapport au mois de mars et même 24% par rapport à avril 2019. Il n'avait augmenté que de 6% entre mars et avril.

Toutes les catégories d'âge sont concernées avec une augmentation de presque 30% chez les hommes de 25 à 49 ans si on compare les mois d'avril 2020 et 2019.

Le nombre de chômeurs n'ayant eu aucune activité en avril s'établit à 104 500 dans l'Hérault , ce qui représente 1 actif sur 5.