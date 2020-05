Explosion du chômage en Pays de la Loire au mois d'avril

Conséquence de la crise sanitaire et de l'arrêt d'une partie de l'économie, le nombre de demandeurs d'emploi a bondi de plus de 30% au mois d'avril dans la région Pays de la Loire. Du jamais vu.

Les chiffres donnent le vertige tant le choc est rude. Au mois d'avril en France, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité) a bondi de 22% en un mois avec plus de 840 000 nouveaux inscrits selon les données communiquées ce jeudi par le ministère du travail. Cette envolée est encore plus spectaculaire dans la région Pays de la Loire où près de 58 000 habitants se retrouvent sans aucun emploi, soit une hausse de plus de 32% en l'espace d'un mois.

Une explosion en trompe l'oeil

Dans la région, il y avait au mois d'avril 234 410 personnes inscrites à Pôle Emploi et ne déclarant aucune activité contre moins de 180 000 un mois plus tôt. C'est du jamais vu depuis la création de ces statistiques en 1996 mais il y a une explication : ce bond est dû à la fin ou au non renouvellement des missions d'intérim et des CDD en raison du confinement et l'arrêt brutal d'une grande partie de l'économie. Les demandeurs d'emploi qui étaient inscrits en catégories B et C (activité partielle) ont donc basculé dans la catégorie A.

Tous les départements touchés

Aucun département de la région n'est épargné par cette explosion du chômage, c'est en Vendée qu'elle est la plus importante (+40%). C'est la Sarthe (+27%) qui affiche la hausse la moins forte des cinq départements des Pays de la Loire (+29% dans le Maine-et-Loire et +31% en Mayenne). En Loire-Atlantique où l'industrie aéronautique et navale fait appel à de nombreux intérimaires, il y avait en avril 90 830 demandeurs d'emploi de catégorie A, soit 34 % de plus que le mois précédent.