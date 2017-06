Explosion du prix du beurre : en Limousin aussi les boulangers en pâtissent

Le prix de vos croissants va-t-il augmenter ? Celui du beurre industriel a en tout cas doublé en un an. En cause, une demande de plus en plus forte de lait, notamment à l'étranger. Les boulangers-pâtissiers français commencent donc à souffrir de cette situation, comme dans le Limousin. Reportage.

"C'est une catastrophe". Tel est le constat du pâtissier briviste David Larue. Depuis mai 2016, le prix du beurre a doublé. Une hausse ressentie surtout par les professionnels qui achètent un beurre industriel sec (avec moins d'eau). "En deux semaines, le beurre que j'achète est passé de 4,50€ le kilo à 6,50€, explique David Larue, j'en utilise 100 kilos par semaine, faites le calcul." Jean-Yves Delage, boulanger à Limoges subit également cette hausse : "Je paye mon beurre plus de 10 euros le kilo. J'ai commencé en 1989. Je le payais 12 francs, maintenant il fait 80 francs. Je reprends en francs car c'est beaucoup plus explicite."

Pour l'instant, les professionnels interrogés sont formels, pas question de répercuter cette augmentation du prix du beurre sur les prix des viennoiseries et pâtisseries. Chacun compense comme il peut. Maud et Jean-Yves, tous deux boulangers à Limoges tentent de minimiser les stocks ou encore de faire jouer la concurrence. David, au contraire, a fait un stock important pour tenir jusqu'à fin août mais il n'est pas sûr de pouvoir se réapprovisionner à ce moment-là.

Une possible pénurie cet été

En cause, une demande de plus en plus forte à l'étranger notamment en Asie grande importatrice de lait en poudre et aux Etats-Unis où l'image du lait s'améliore. Mais les producteurs n'arrivent pas à suivre la hausse des demandes. Les boulangers limousins expliquent avoir même évoqué avec leurs fournisseurs un risque de pénuries. "Les représentants ne sont vraiment pas sûrs d'eux, ils ne savent pas où on va, à quel prix ça va s'arrêter..." s'inquiète le pâtissier briviste. "Vous ne pouvez déjà plus trouver certains produits comme des beurres très riches, à 99% de matière grasse. Le fabricant préfère garder le peu de lait qu'il a pour d'autres types de beurres." ajoute-t-il.

"Le lait va en premier à la vente, la production de lait en poudre et bien sûr pour le fromage. Le beurre est le parent pauvre des produits laitiers." Fabien Bertolle, commercial à l'entreprise Bijou

Les fabricants de gâteaux comme l'entreprise Bijou, basée à Saint-Yrieix, regardent également avec inquiétude cette hausse ainsi que la pénurie annoncée. Fabien Bertolle gère les achats chez Bijou : "_La production en août et en septembre est moindre... et le lait va en premier à la vente de lait, la production de lait en poudre et bien sûr pour le fromage. En fin de compte, le beurre est le parent pauvre des produits laitier_s." Cela explique donc en partie pourquoi le beurre est le premier produit laitier impacté.

Une explosion du prix du beurre mais un faible revenu pour les producteurs de lait

Si le prix du beurre a doublé depuis début 2016 pour atteindre près de 5 500 euros la tonne en juin 2017, le prix du lait, lui, reste faible et contesté par les producteurs. Les éleveurs affirment en effet ne pas pouvoir vivre décemment de leur métier, ce que souligne Jean-Yves Delage, boulanger à Limoges : "Les pauvres paysans parce que... quand je vois le prix que je paye et le prix des mille litres qui leur est versé... nous on morfle, mais eux aussi !" Les producteurs de lait manifestent d'ailleurs depuis plusieurs jours, le gouvernement vient de se saisir du dossier.