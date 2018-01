Saclay, France

Ils ont porté le projet pendant des mois et aujourd'hui, ils se sentent trahis et "méprisés". Les élus franciliens dénoncent le retrait de la France pour l'organisation de l'exposition universelle 2025, qui aurait pu se tenir au pôle scientifique et technologique Paris-Saclay, dans le département de l'Essonne.

Manque de concertation

"Nous n'avons été informés que parce qu'il y a eu des fuites" s'indigne François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne. "Même le président du comité de candidature, Jean-Christophe Fromantin, l'a appris de ma bouche !". Même constat de la part de David Ros, maire d'Orsay. "Nous aurions aimé être associés au débat avant cette décision ultime" regrette-t-il.

" Il y a une forme de mépris pour les territoires, en dehors de Paris", selon François Durovray

Dans son courrier, Edouard Philippe rappelle la priorité de "redresser les finances publiques" et qualifie l'exposition universelle de pari trop risqué avec une fréquentation trop incertaine et des partenaires privés trop peu nombreux. "Un faux prétexte" réagit encore François Durovray. " Des trois grandes manifestations (Coupe du monde de rugby 2023, JO 2024, Exposition universelle 2025), celle-ci était la seule qui ne faisait pas appel à l'argent public" assure le président du conseil départemental de l'Essonne.

Je ne me retrouve pas dans cette France qui renonce, qui recule ou qui s'excuse ... RV lundi https://t.co/aeYM94fK7q — J-C Fromantin (@JCFromantin) January 20, 2018

Manque à gagner

"Une exposition universelle cela représente 160 000 emplois et 0,5 point de croissance" explique Michel Bournat, président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay et maire de Gif-sur-Yvette. " C'est toute la visibilité de notre territoire qui en prend un coup" selon Michel Bournat qui rappelle que 17 métropoles régionales étaient par ailleurs associées au projet. D'autres élus pointent du doigt les contradictions dans les choix d'Emmanuel Macron. "On ne peut pas avoir l'ambition de rayonner à l'international et en même temps se retirer soudainement alors qu'on était tout près" regrette David Ros, maire d'Orsay.

Inquiétudes quant au Grand Paris Express

Alors que les annonces sur le calendrier du métro du Grand Paris sont attendues cette semaines, ce retrait pose aussi la question d'un éventuel report de la ligne 18 qui doit desservir justement ce plateau de Saclay. "Il ne faudrait pas que le gouvernement inverse causes et conséquences" s'inquiète Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et président de l'association des élus en faveur de cette ligne. "Si elle devait être repoussée, ce serait un immense gâchis d'argent public et ce serait catastrophique pour les 60 000 étudiants, les 10 000 enseignants-chercheurs et toutes les entreprises renommées présentes sur ce plateau".

Plusieurs de ces élus assurent s'organiser pour demander "réparation" et "compensation" au gouvernement dans les jours qui viennent.