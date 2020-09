L'événementiel fait partie des secteurs les plus touchés par l'épidémie de Covid-19. À Nantes, la plupart des salons ont été soit reportés, soit annulés et personne ne sait ce qui va se passer dans les mois qui viennent.

ExpoNantes a déjà perdu plus de six millions d'euros à cause de l'épidémie de Covid-19

Les représentants de l’hôtellerie, des cafetiers et de la restauration sont reçus à Matignon, ce mardi matin, pour faire part de leurs difficultés avec l'épidémie de Covid-19. Mais rien du côté de l'événementiel, alors que les annulations et les reports de salons, congrès s’enchaînent. Dernier en date, le festival "Art to Play" qui réunit chaque année environ 40.000 personnes au parc des expositions de Nantes et qui devait avoir lieu au mois de novembre. Il est annulé.

Ça fait maintenant sept mois qu'on travaille sans savoir si la semaine suivante on pourra faire un événement ou pas

Résultat, le manque à gagner pour ExpoNantes, à la Beaujoire, est déjà colossal : 6,6 millions d'euros. Et le plus dur pour Frédéric Jouët, le directeur général d'ExpoNantes, c'est de ne pas savoir de quoi demain sera fait : "On navigue à vue. Ça fait maintenant sept mois qu'on travaille sans savoir si la semaine suivante on pourra faire un événement ou pas. On demande des dates ! La fameuse jauge des 5.000 qui devait nous permettre de travailler au 1er septembre a été repoussée à octobre et, aujourd'hui, on parle de la repousser en mars. Résultat, les gros événements comme une foire internationale qui réunit 60.000 personnes au mois d'avril, ne pourront pas avoir lieu si on doit attendre fin mars pour savoir si on peut les faire. Les exposants ne vont pas s'engager avec le risque que ce soit reporté. On a besoin de visibilité : qu'on nous dise clairement 'en 2021, n'y croyez pas, il n'y aura aucun événement au-dessus de 5.000'. À ce moment-là, on peut s'organiser. On fractionne les salons, on les fait en plusieurs morceaux. Mais au moins on est fixé".

Un manque à gagner de 11 millions pour 2020

C'est d'autant plus difficile à accepter pour le directeur général d'ExpoNantes que toutes les mesures sanitaires sont mises en place pour éviter les contaminations. Et les quelques salons professionnels qui ont pu avoir lieu montrent que ça marche : "on a eu deux salons qui se sont très bien déroulés. Il y a eu un peu moins de monde, de visiteurs, c'est certains. Par contre, il y a eu un très bon volume d'affaires. On n'a pas eu, je touche du bois, de cluster ou de retour négatif". Il estime que, pour 2020, le manque à gagner pourrait atteindre les 11 millions d'euros.

On ne sait pas quand on va pouvoir reprendre les salons

La situation est problématique aussi pour les entreprises comme Artéa, spécialisée dans la création de stands pour les foires, salons et congrès. Le patron, Frédéric Parlier, ne voit pas le bout du tunnel. Il a déjà calculé un manque à gagner de 80 à 90% sur l'année et a été obligé de mettre au chômage partiel plusieurs de ses employés quand il ne les a pas licenciés économiquement. "On ne sait pas quand on va pouvoir reprendre les salons. On se sent esseulés, pas du tout écoutés ni soutenus. On n'avait de l'espoir en juillet, quand les indicateurs étaient meilleurs. Et puis tout s'est écroulé. La motivation aussi en prend un coup. Surtout que toutes les mesures ont été prises par les organisateurs pour avoir des conditions de sécurité optimales".

Baisse de 50% du chiffre d'affaire pour les hôtels

Et toutes ces annulations et ces reports aggravent aussi la situation des hôteliers nantais. Depuis le déconfinement, le chiffre d'affaire des hôtels de la métropole a baissé d'environ 50%. C'est ce qu'a annoncé Matthieu de Montferrand, le directeur de l'hôtel Duquesne et membre du club hôtelier ce mardi matin sur France Bleu Loire Océan.