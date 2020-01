Exposition "Fabriqué en France" : du bus aux chaussettes, 120 produits français présentés à l'Elysée

La première "Grande exposition du Fabriqué en France" se tient les 18 et 19 janvier à l'Elysée. Le palais présidentiel devient la vitrine du savoir-faire français à travers 120 produits traditionnels ou technologiques.

Des produits "fabriqués en France", exposés les 18 et 19 janvier à l'Elysée.

Paris, France

Tout le monde affirme vouloir "consommer français", mais le "made in France" ne représenterait qu'un tiers des produits achetés par les Français. Pour "donner un coup d'éclairage sur les entreprises qui font l'effort de produire dans le pays", la présidence de la République organise un événement inédit : "la Grande exposition du Fabriqué en France". Les 18 et 19 janvier, 120 produits sont présentés dans les jardins de l'Elysée ou les salons du palais présidentiel et 10.000 visiteurs sont attendus.

Dans le jardin, un bus et un tracteur ; dans la Cour d'honneur, des conteneurs rouges géants et une coque de locomotive ; sous les lustres et les ors de la Républiques, un matelas, des chaussettes, des montres ou un répulsif antimoustiques. Chaque département est représenté par un ou deux produits, sélectionnés par un jury présidé par la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher. L'objectif est de promouvoir des réalisations artisanales ou technologiques, tout en mettant en avant la transition écologique.

Parmi les produits mis à l'honneur : la dentelle de Caudry, fabriquée dans le Nord par la société Solstiss qui utilise des métiers centenaires. Pour la société, cette exposition est aussi l'occasion d'interpeller le chef de l'Etat sur les difficultés rencontrées par les entreprises à forte masse salariale. Solstiss, qui travaille pour Dior ou Chanel, est passée en dix ans de 300 à 180 salariés.

De la dentelle de tradition à l'intelligence artificielle, direction le Vaucluse où la société Pellenc, basée à Pertuis, réalise une machine de tri optique, "Smart and Share", qui détecte et trie les déchets par matériaux en vue de leur recyclage.

En Mayenne, c'est le refroidisseur de lait à la ferme, entièrement fabriqué à Gorron qui a été sélectionné : de quoi faire la fierté des salariés de l'entreprise Serap.

A l'exposition Fabriqué en France de l'Elysée, on trouve aussi la moutarde Fallot de Côte d'Or, un paravent en verre, spécialement réalisé par l'entreprise sarthoise de 18 salariés Grav'or...

La Franche-Comté est bien représentée avec six produits : la montre Antarès produite par Michel Herbelin dans le Haut-Doubs, que porte déjà Brigitte Macron depuis 2016 ; des lunettes… Brigitte (mais ce serait un hasard) de la SA Thierry à Morbier dans le Jura ; une sauteuse Cristel ; la Peugeot 3008 Hybride rechargeable produite à Sochaux et un matelas Mérinos fabriqué par Cofel-Copirel à Vesoul.

Quelles soient spécialisées dans le popcorn ou la microbiologie, pour les entreprises et les départements représentés, c'est toujours une fierté.

Pour l'Elysée, c'est aussi une opération de communication, au milieu d'un climat social très tendu. Pour Emmanuel Macron, dans son discours d'inauguration, cette exposition est l'illustration du succès de sa politique pro-investissement. "Derrière ces objets, il y a tout ce qu'on fait avec les ministres", s'est félicité le président de la République.