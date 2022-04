Expulsé de chez lui, l'appel à l'aide d'un retraité Chambérien contraint de dormir dans sa voiture

France Bleu Pays de Savoie se fait le relais de cet appel à l'aide d'un retraité de 66 ans, expulsé de chez lui suite à la fin de la trêve hivernale le 31 mars. Avec une toute petite pension, ce Chambérien s'est retrouvé à devoir dormir dans sa voiture. Aujourd'hui, Frédéric passe quasiment toute sa retraite dans le paiement de sa chambre d'hôtel et il ne sait pas jusqu'à quand il va pouvoir tenir. Pour pouvoir trouver un logement, il lui faut un travail rapidement.

"En l'espace d'une journée, plus de travail, plus de maison, la voiture qui tombe en panne"

Sur le parking de l'hôtel, la voiture de Frédéric est garée avec le coffre plein à craquer. Il dormait dedans il y a encore quelques jours : "il y a encore pas mal d'affaires. Tout ce qui n'a pas pu rentrer chez mes voisins, la gazinière, mon aspirateur... " Ses outils et son ordinateur restent avec lui dans sa chambre d'hôtel.

Le 31 mars, fin de la trêve hivernale, tout bascule dans la même journée pour Frédéric. "Plus de travail, plus de maison, la voiture qui tombe en panne parce que sinon, c'est jamais marrant", dit-il avec un petit sourire. Ce Chambérien aujourd'hui retraité a pourtant travaillé toute sa vie : moniteur de ski, une période dans le bâtiment, et vingt ans en tant que menuisier.

Des drames qui lui font perdre pied

Mais il y a six ans, il perd son bébé, sa femme d'un cancer et sa mère la même année. Sa voix tremble et son regard se voile quand il en parle. "J'ai perdu un enfant, mon épouse, et puis la maman peu après, ça fait, ça fait beaucoup. Et heureusement que mon Pocket était là aussi, il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Il me la sauve encore aujourd'hui", confie Frédéric. Pocket, c'est son chien qui l'accompagne partout.

A la recherche d'un emploi de menuisier

Quand ce retraité passe la porte de sa chambre d'hôtel, il se demande : "qu'est ce que je fais là? Qu'est ce que j'ai bien pu faire pour en arriver là?" Alors aujourd'hui, Frédéric ne veut pas être un assisté. Il cherche un travail de menuisier. "Mon rêve aujourd'hui, si je peux avoir un rêve, c'est de pouvoir regrouper mes affaires sous un toit et trouver un travail. Je cherche un cdi en pose de menuiserie ou en menuiserie. Je suis du type casse pieds sur les chantiers. C'est à dire que je le fais comme si c'était pour moi. Il y a peu de temps encore, je faisais de la terrasse autour des piscines en bois, exotique ou pas. Je ne pars pas du chantier tant que ce n'est pas fait comme je veux que ce soit fait. Je suis exigent. "

Une fois sa chambre d'hôtel payée, il ne reste à ce retraité que 200 euros pour vivre. Alors, pour retrouver sa dignité, Frédéric espère rapidement retrouver la menuiserie et un toit pour y mettre ses affaires.

Si vous voulez aider Frédéric, avec un logement ou un travail, voici son e-mail : frederic.dupuy73@orange.fr. Vous pouvez aussi appeler la radio au 0806001010.