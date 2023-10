Expulsions locatives : la ville de Tours expérimente la reprise de bail pour éviter la mise à la rue

La ville de Tours va voter ce lundi 2 octobre, en conseil municipal, une délibération concernant la prévention des expulsions locatives. Elle va financer, via une association, le bail de personnes en situation d'expulsion. L'association en question, la Ficosil, va prendre en charge le loyer auprès du bailleur social - comme une sous-location - et réclamera ensuite, auprès des locataires, une somme d'argent à la mesure de ce qu'ils peuvent payer, "avec, bien sûr, tout autour, un accompagnement qui peut être social, budgétaire ou médical" précise Marie Quinton, élue en charge du logement à la lutte contre l'exclusion. Et ce jusqu'à ce que la dette des occupants soit apurée. "La famille aura évité l'expulsion, aura une occasion supplémentaire de se remettre sur pied et pourra se maintenir dans son logement. Si on fait les comptes, ça coûte toujours plus cher d'avoir quelqu'un au 115 plutôt que de payer l'équivalent d'un loyer."

Cette expérimentation va durer un an et devrait concerner huit logements. L'action est menée en partenariat avec quatre bailleurs sociaux (Ligeris, Val Touraine Habitat, Touraine Logement et Tours Habitat). Les profils sont identifiés : il s'agit de famille, de personnes handicapées ou de personnes âgées vivant seules. Sont exclues les personnes à l'origine de troubles du voisinage ou de mauvaise foi, précise l'élue. La municipalité participera à hauteur de 40.000 euros, pour ce projet dont le coût est de 75.000 euros.