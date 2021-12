Extension du centre commercial Rosny 2 : une étude d'impact insuffisante selon le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Montreuil a jugé insuffisante l'étude d'impact sur le projet d'extension du centre commercial Westfield Rosny 2 en Seine-Saint-Denis. Il demande au promoteur Westfield de revoir sa copie et de proposer une nouvelle étude d'ici 12 mois.

Les opposants au projet d'extension du centre commercial Rosny 2 savourent leur première victoire juridique. Le tribunal administratif de Montreuil a estimé, vendredi 3 décembre, que l'étude d'impact réalisée par le promoteur Westfield n'était pas suffisante. Ce dernier a 12 mois pour présenter une nouvelle étude.

Un centre commercial de 150.000 mètres carrés

Le projet prévoit de faire passer le centre commercial, l'un des plus grands de la région francilienne, de 120.000 mètres carrés à 150.000 mètres carrés et de créer un immeuble de bureau de 7 étages. Pour les associations (Alternatiba Rosny et MNLE 93) qui ont attaqué les quatre permis de construire délivrés par la mairie de Rosny-sous-Bois, les conséquences seraient importantes : "artificialisation irréversible des sols, augmentation du trafic routier, détérioration de la qualité de l’air, phénomène d’îlots de chaleur urbains".

Des conséquences qui auraient été dissimulées dans l’étude d’impact, selon ces associations. "Celle-ci ne prend pas non plus en compte le cumul avec d’autres opérations d’urbanisme du secteur, ni les mesures ERC (Eviter / Réduire / Compenser) en matière de pollution atmosphérique", explique Alternatiba.

Des conséquences sur la qualité de l'air minimisées ?

D'après elle, si le projet entraînerait une hausse moyenne de 13% de véhicules à ses abords, l’étude elle s’appuie "sur une ambitieuse évolution du parc automobile aboutissant à une amélioration de la qualité de l’air". Mais les mesures indiquant la saturation en taux de particules de l’air remontées par certaines bornes, ont été ignorées".

"Cette étude constitue pourtant le socle de l’information mise à disposition des habitants dans le cadre de l’enquête publique", rappelle Alternatiba qui a été épaulée dans cette affaire par les juristes de l'association Notre Affaire à tous.

"Nous on a eu la chance de pouvoir analyser tous les documents, tous les points, toutes les erreurs commises et il y en avait de nombreuses, donc donner ce genre de documents à une municipalité et au public, pour présenter le projet, ce n'est pas normal", estime Olivier Patté, l'un des porte-parole d'Alternatiba Rosny, joint par France Bleu Paris. S'il savoure cette "grande victoire", il espère désormais que le projet sera définitivement arrêté.