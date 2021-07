Achat d'appareil pour scanner le QR code et recrutement pour les contrôles du pass sanitaire. Cinémas, théâtre, musées, salles de sports doivent s'organiser en dernière minute pour préparer l'entrée en vigueur du pass sanitaire mercredi 21 juillet.

Extension du pass sanitaire : comment s'organisent les lieux de culturels et de loisirs à Paris

À partir de ce mercredi, il faut montrer un certificat de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif ou un certificat de rétablissement à l'entrée des lieux de culture et de loisirs.

J-1 avant la mise en place du pass sanitaire dans les cinés, les théâtres, et les musées. À partir de mercredi 21 juillet, il faudra montrer un justificatif de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif ou un certificat de rétablissement de moins de 6 mois à l'entrée de tous les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes.

Emmanuel Macron l'a annoncé la semaine dernière. Entre temps, les gérants de ces lieux ont dû s'organiser pour toute la logistique.

Recrutement et achat d'appareil pour lire les QR codes

Alexis Powilewicz est en colère. "On commence à avoir l'habitude aux contraintes imposées au dernier moment." regrette le président administrateur général de l'Aquarium de Paris au Trocadéro.

L'aquarium s'est équipé de téléphones avec des puces 4G pour scanner les QR code et a recruté quatre salariés pour effectuer les contrôles à l'entrée sachant que l'aquarium reçoit entre 2500 et 12 000 visiteurs par jour. De nouvelles dépenses qui ne sont pas très bien accueillies après une fermeture pendant sept mois.

Incertitude

Les salles de sport se préparent elles aussi. À L'appart Fitness de Bastille, toute la question est de savoir, si le pass sanitaire va s'appliquer ou non.

La salle peut accueillir 100 personnes en même temps mais dans les faits "on ne dépasse jamais les cinquante personnes en simultané" affirme Yacine Chérif, directeur des salles du groupe en Ile-de-France. Mais ils ont quand même anticipé et organisé le contrôle du pass sanitaire. Les agents d'accueil seront chargés de contrôler le pass avec l'application TousAntiCovid.

Pour Fabien "vacciné", qui vient quatre fois par semaine à la salle de sport, cette mesure ne bouleversera pas ses habitudes. Ce n'est pas le cas de Cathy qui a tout simplement décidé de résilier son abonnement. "Je ne suis pas anti-vaccin, mais ce vaccin là est toujours en phase de test donc je ne veux pas être un cobaye" explique la diététicienne.

Elle n'est pas la seule dans ce cas selon les salariés. C'est pourquoi la salle de sport a développé une alternative, une plateforme de cours de fitness à distance.

Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire a été présenté lundi en Conseil des ministres. Il doit être débattu mercredi à l'Assemblée et mis au vote. Le Premier ministre, Jean Castex, s'exprimera ensuite à 13 heures sur TF1, après le conseil de défense sanitaire qui se sera tenu à l'Elysée.