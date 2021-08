Extension du pass sanitaire : les entreprises de sécurité déjà très sollicitées dans le Doubs

Après une année 2020 compliquée pour le secteur de la sécurité avec tous les évènements annulés, l'année 2021 est beaucoup plus fructueuse. Les entreprises sont très sollicitées dans le Doubs, alors que la probable extension du pass sanitaire est attendue dès ce lundi 09 août 2021. Car qui dit contrôles, dit vigiles ou agents de sécurité pour assurer les accès.

Les entreprises privées très sollicitées, risquent de manquer de bras

Dans le Doubs, on trouve une dizaine d'entreprises spécialisées dans la sécurité et le gardiennage. Celles que nous avons contactées nous ont expliqué être très sollicitées ces derniers temps. La plupart étaient débordées, ou ont préféré ne pas s'exprimer tant que le texte de loi d'extension du pass sanitaire n'a pas été examiné par le conseil constitutionnel.

L'entreprise "Houtad Sécurité Incendie" emploie huit agents à temps plein dans le secteur de Pontarlier, dans le Haut-Doubs. "On est très sollicité autant par des restaurateurs, que des institutions, ou des mairies," explique son gérant, Youssef El Machichi.

"On risque d'être un peu à court de main d'oeuvre" : Youssef El machichi, de l'entreprise Houtad Sécurité Incendie.

Il faudra pouvoir répondre à la demande, alors que le secteur peine à recruter. "Ca risque d'être compliqué les mois qui arrivent. On risque d'être à court de main d'œuvre. On ne peut pas vraiment embaucher du monde, puisqu'il s'agit de demandes ponctuelles, on ne sait pas combien de temps cela va durer. On travaille beaucoup avec des agences d'intérim qui nous fournissent des agents de manière ponctuelle," ajoute Youssef El Machichi. De plus, les écoles de formation ont fermé pendant le confinement, il y a donc moins d'arrivants sur le marché du travail dans le secteur.

Les agents de sécurité sont habilités à vérifier le pass sanitaire, mais pas l'identité des clients. Ils devront être eux-mêmes totalement vaccinés, pour vérifier le pass sanitaire.

Néanmoins, vous n'êtes pas prêts de croiser un agent de sécurité devant votre petit resto préféré

Ils sont sollicités dans certains restaurants, mais seulement des grandes chaînes nationales. Les petits restaurants n'ont pas les moyens d'embaucher un vigile. Un agent est payé environ 20 euros de l'heure, et ne peut-être mobilisé que pour une mission de 4 heures minimum. Cela représente un coût d'environ 160 euros par jour, pour deux services.

Inconcevable selon l'UMIH, l'Union des métiers et de l'hôtellerie. "Les collègues n'ont pas les moyens de faire de la surveillance de pass sanitaire. Je ne veux pas avoir un vigile devant mon restaurant, je ne peux pas investir là-dedans. J'en appelle à l'honnêteté et à la citoyenneté," explique Bernard Champreux, le président de l'UMIH en Franche-Comté.

Le conseil constitutionnel doit encore examiner la loi sur l'extension du pass, ce jeudi. Si la loi est validée, même partiellement, elle sera appliquée à partir de lundi dans les cinémas, centre-commerciaux de plus de 20.000 m2, les théâtres, musées ou encore parc d'attraction. Les établissements qui refuseraient de mettre en place ces contrôles risqueraient 45.000 euros d'amende.