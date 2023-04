Extension XXL de Rosny 2, le centre commercial doit revoir sa copie

Pas d'extension pour le centre Rosny 2 et ses 200 commerces, du moins pas pour l'instant... Jeudi dernier le tribunal a annulé les demandes de permis de construire pour ce projet d'extension. Un projet voulu par le propriétaire Unibail-Rodamco-Westfield depuis plusieurs années pour gagner 60 000 m2 de surface commerciales en plus, et devenir le 2 ème plus grand en France, portant le tout à 150 000 m2.

Dans ses conclusions le tribunal administratif donne raison aux associations environnementales porteuses du recours (MNLE 93 (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement), Alternatiba, Notre affaire à Tous).

"L'opération ne comporte pas de mesures pour éviter, réduire ou compenser la pollution atmosphérique" des mesures jugées insuffisantes donc par le tribunal surtout en matière de prévention contre la pollution de l'air et le phénomène d'Ilot de chaleur urbain, en gros cette extension ferait potentiellement chauffer le thermomètre.... en effet Rosny 2 est cerné par l'A86 et l'A3, des axes déjà saturés par le trafic routier.

Jean Marie Baty de la MNLE 93 le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement a lutté pour obtenir cette invalidation "Dans ce secteur la qualité de l'air est déjà touchée par la pollution, même Ile-de-France Mobilité faisait remarquer dans l'enquête publique que l'arrivée des nouveaux moyens de transports en communs pour les circulations douces était insuffisamment prise en compte parce qu'il y a trop de trafic routier".

Il y a deux mois la commission d'enquête publique donne un avis défavorable aux permis de construire déposés par le groupe Unibail Rodacom Westfield en novembre. Il y a deux ans pour les mêmes motifs , les permis sont suspendus malgré la validation par la mairie de Rosny. Unibail Rodacom Westfield a donc décidé il y a deux semaines d'annuler ses demandes et de tout reprendre à zéro, au profit d'un nouveau projet étroitement conçu avec les habitants.

Rosny se situe dans le cœur battant du Grand Paris, avec notamment l'arrivée de la ligne 15. Les collectifs demandent des aménagements pour les mobilités douces, des garages à vélos et des passages piétons, car "on peut faire ses courses autrement qu'en voiture" précise Jean Marie Baty.

Un tout nouveau projet pour Rosny 2

Il y a une dizaine de jours Unibail-Rodamco-Westfield devance le tribunal et décide de tout reprendre à zéro. Le groupe annule sa demande de permis de construire au profit d'un nouveau projet et nouvelle approche : les habitants sont dorénavant au centre des débats et ça tombe bien les associations veulent justement réduire l'impact de la pollution. Aux yeux des associations écologiques, avec l'arrivée de la ligne 15, il faut en profiter pour aménager des mobilités douces mais surtout l'occasion est trop belle d'adapter les commerces aux enjeux écologiques actuels.

Les associations comme le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement 93 et son président Jean-Marie Baty restent méfiants "il faut pas que ce soit un projet à prendre ou à laisser. Il faut qu'on nous écoute. Pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas pour transformer ce qui existe déjà et les mettre aux normes environnementales?". Le projet précédent ne l'entendait visiblement pas de cette oreille.

Le nouvel horizon de Rosny 2 passent donc par des parkings plus verts et des panneaux solaires... Trop beau pour être vrai ou bien prise de conscience pour faire rimer écologie et économie? le groupe d' immobilier l'assure "on annule pas des permis de construire comme ça à la légère", de la même manière pour les habitants, les associations et les acteurs locaux leur démarche est tout aussi sérieuse : celle de verdir autant que possible la future extension de Rosny 2.