Extensions de terrasse exceptionnelles accordées à une trentaine d’établissements nîmois

Terrasses de cafés et restaurants en préparation avant le 19 mai et la réouverture. ici au pied de la Maison Carrée

Pour accompagner la réouverture des terrasses ce mercredi 19 mai, et accompagner le nouveau protocole sanitaire en France, la ville de Nîmes annonce ce mardi soir accorder "des extensions de terrasse exceptionnelles à une trentaine d’établissements nîmois.". La mairie indique répondre favorablement à toutes les intentions formulées sous conditions de respect des règles de sécurité d'usage sur le domaine public, à savoir : le maintien du cheminement piéton et de l'accès aux riverains , pas de terrasse sur les emplacements de stationnement, sur les pistes cyclables et sur la voirie, et le maintien des accès nécessaires au nettoyage.



« Même si elle est progressive, cette réouverture apportera un vent de liberté et de convivialité retrouvées dans nos rues. Au-delà de la mise en œuvre des protocoles sanitaires très contraignants pour la profession, nous nous devions d’accompagner les cafetiers et les restaurateurs pour augmenter leur capacité d’accueil », Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes (communiqué)

Dès mercredi à Nîmes plus de 730 m2 de terrasses supplémentaires.

La ville de Nîmes réunit les cafetiers et restaurateurs, ce vendredi 21 mai à 16 heures, dans la grande salle du Carré d'Art Jean Bousquet "pour un premier débriefing et pour une retour d’expérience après la réouverture."



La Ville a également obtenu un accord de Nîmes Métropole pour adapter les horaires des collectes des ordures ménagères afin de ne pas gêner les terrasses pendant leur ouverture.