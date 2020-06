Extras, intérimaires azuréens, ils attendent "plus" du gouvernement pour sauver leurs emplois

La crise sanitaire frappe de plein fouet le secteur événementiel dans les Alpes-Maritimes. Avec un fort taux d'intérimaires et d'extras dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce. Les professionnels et les syndicats attendaient un engagement fort à l'issue de la réunion à l'Elysée ce jeudi.

"Des mesurettes," "pas de plan global," "des discussions entre élites", les commentaires des syndicats et des professionnels azuréens ne manquent pas à l'issue de la réunion de jeudi après-midi à l'Elysée entre syndicats nationaux et patronat qui avait pour thème : "sauver l'emploi."

+24% de demandeurs d'emploi en avril dans les Alpes-Maritimes

L'intérim en région PACA est sinistré. "On est passés de 150 000 travailleurs en intérim en à 37 500... Soit une baisse de 75% !" Fabrice Greffet, président de "Prism'Emploi" pour la région PACA et la Corse dresse le bilan pour France Bleu Azur. A cela s'ajoute ce chiffre global qui fait froid dans le dos : 24% de demandeurs d'emploi supplémentaires dans les Alpes-Maritimes rien que pour le mois d'avril, tous secteurs confondus selon Pôle Emploi.

Parmi les annonces faites à l'issue de cette rencontre de près de trois heures avec les partenaires sociaux : les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet au 28 février 2021 bénéficieront d'une aide élargie à l'embauche de 8.000 euros pour les majeurs et 5.000 euros pour les mineurs. De plus, des discussions sur l'assurance-chômage vont s'ouvrir "dans les semaines qui viennent" avec les organisations syndicales et patronales en vue de parvenir à des décisions "d'ici l'été", a annoncé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Tous les syndicats (CFDT, FO, CGT...) demandent la suppression de la réforme.

Les "extras" azuréens en zone grise

Les "extras", ces travailleurs payés à la journée dans la restauration et l'hotellerie sont au bord du gouffre. L'Azuréenne Nathalie Bardet est maître d’hôtel. Elle travaille pour des traiteurs, des festivals, des congrès comme le Festival de Cannes ou le MIPIM. Elle n'a plus du tout de travail depuis le 5 mars. Elle ne bénéficie pas du chômage partiel et arrive à la fin de ses droits d'allocataire Pôle Emploi. "Nous demandons le gel de nos jours pour continuer à bénéficier de nos allocations et ne pas les épuiser," implore-t-elle.

