Exxon Mobil : un face à face tendu entre grévistes et non grévistes au 21e jour de conflit

Entre 150 et 200 salariés non grévistes d'ExxonMobil ont manifesté leur opposition au mouvement des salariés grévistes devant l'usine de Port Jérôme sur Seine

Cette journée de lundi 10 octobre a été mouvementée sur le site d'ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine. D'abord la direction d'Esso a reçu une nouvelle fois les 4 organisations syndicales en matinée avec l'objectif de débloquer les raffineries de Fos sur Mer et celle de Gravenchon ( Seine Maritime) . Esso France a fait un geste en proposant une prime brute de 750 euros annuelle, dite "prime de mobilité", s'ajoutant aux 6,5% d'augmentation et 3000 euros de primes. Dans la journée, la CFDT a finalement rejoint la CFE-CGC et signé cette proposition améliorée.

Pourtant le fait marquant s'est produit à la mi journée , quand 150 à 200 salariés non grévistes, ont manifesté devant les grilles de l'usine de raffinage, pour protester contre le mouvement de grève qui dure depuis 3 semaines. Parmi eux beaucoup de cadres, mais un mouvement "spontané" assure la direction . "C'est l'expression de salariés complétement autonomes ! C'est pas la première fois que le personnel se réunit, mais c'est la première fois qu'on le médiatise, explique Olivier Dumas directeur de la communication et des relations externes . Vous avez certes des grévistes mais vous avez aussi des gens qui veulent que les installations redémarrent, car on est bien conscients que des clients attendent nos produits."

Laure , non gréviste : J'ai peur pour l'avenir du site !

Parmi les manifestants "non grévistes" du jour, il y a Max . Il travaille sur la décarbonation , comme d'autres de ses collègues, il est venu s'aligner devant les grévistes sur le trottoir d'en face, en silence , derrière une banderole bleu "Redémarrons !" "La greve a duré trop longtemps , c'est mauvais pour la plateforme, c'est mauvais pour le pays, il faut redémarrer et se remettre au travail. On ne veut pas être provocateur, mais on l'impression que la majorité n'est pas entendue. " Non gréviste et elle aussi faisant face au piquet de grève de l'autre côté de la route, Laure estime que le site est en danger avec cette grève : Oui j'ai peur pour l'avenir du site , personnellement je suis rentré dans cette société américaine il y a 25 ans , avec des actionnaires, c'est compliqué de se dire que eux prennent tout et nous on a n'a rien, mais je ne crois pas que ils ne nous laissent rien , on a de bons salaires. Il faut continuer à travailler sinon on va tout perdre ."

Cette action des salariés non grévistes n'a pas déclenché de heurts ni d'affrontements, et a duré une petite demi heure. Vers 14h les grévistes soutenus par la CGT et FO ont alors pris la parole et décidé de continuer le mouvement. Cependant l'attitude de leurs collègues non grévistes laisse déjà des traces. "Provocation", c'est le sentiment de Sébastien Pichault, de Force Ouvrière " Aujourd'hui ce rassemblement devant la Porte A au moment de notre AG, c'est clairement une provocation , que la direction cautionne . C'est narguer les gens qui perdent de l'argent depuis 20 jours pour une bonne cause, les salaires. "

Germinal Lancelin, secrétaire général CGT : C'est du mépris de classe !

Pour son collègue Germinal Lancelin, secrétaire général CGT ExxonMobil Chimie c'est tout simplement du "Mépris de classe", "Ces gens qui ne souffrent pas trop de l'inflation, ils sont là . Violent ? non je trouve ça triste, mais il y a un mépris de classe dans cette entreprise. Quelques cadres aux très gros salaires dépassant parfois les 10 000 euros qui veulent faire pression sur les opérateurs et les ouvriers qui se battent pour le pouvoir d'achat. "

En fin de journée, la nouvelle de la signature par la CFDT de la proposition de la direction est parvenue aux grévistes, et même si la poursuite de la grève a été votée, cette annonce pourrait changer la donne.