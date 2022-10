ExxonMobil : la grève est levée sur le site de la raffinerie de Port-Jérôme (Seine-Maritime)

A 14h, ce vendredi, les salariés d'ExxonMobil ont décidé de se réunir seuls, à l'abri des regards et des micro des journalistes pour décider de la suite du mouvement. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus face à la presse, pour annoncer que les salariés avaient choisi de "lever" la grève.

C'est Christophe Aubert, délégué syndical central CGT, qui a pris la parole et déclaré "Le mouvement de grève est levé ici comme à Fos-sur-Mer, et malheureusement les avancées des négociations avec la direction sont bloquées. Un accord a été signé par la CFE - CGC et la CFDT, et vous avez vu que les réquisitions d'Elisabeth Borne sont en place et nous sommes obligés de sortir le produit de la raffinerie, donc nous n'avions plus de leviers pour nous battre ;"

"Les salariés appellent déjà la direction à une nouvelle négociation le 6 décembre pour les négociations annuelles obligatoires", a-t-il aussitôt ajouté.

Déjà à 6h ce matin, les salariés du quart du matin avaient décidé de reprendre le travail, cette dernière AG marque donc la fin d'un conflit de 25 jours. Une durée jamais connue sur ce site normand d'Esso-ExxonMobil

Le deuxième site français du pétrolier à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) avait quant à lui levé la grève jeudi.

Le site de Port-Jérôme avait été le premier à être visé par des réquisitions de personnels mercredi soir pour permettre la livraison de carburants, en rupture dans de nombreuses stations-services. Le recours en référé de la CGT devant le tribunal administratif de Rouen pour contester ces arrêtés de réquisitions a été rejeté dans la matinée