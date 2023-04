F2J Stamping : Les syndicats inquiets de la 10ème reprise en 31 ans

Une réunion doit encore avoir lieu entre l'actuelle direction et les syndicats concernant le projet de reprise

Si la vente est sur le point de se faire rien n'est encore fait.

Car du côté des salariés et des syndicats, le ton monte. L'inquiétude est bien là : cela fera la dixième reprise en 31 ans. La dernière remonte à 2019, l'entreprise s'appelait alors Steva . Un élément alerte notamment le responsable syndical métallurgie Force Ouvrière, Bruno Grimeaux :"On se demande comment une entreprise de 27 salariés pourra financer la reprise. On veut bien prendre des risques, mais il faut qu'ils soient mesurés."

"Les gens n'en peuvent plus, ils en ont marre de ces reprises"

Autre point épineux : le rachat partiel d'un des plus gros projets du site : le bâti de générateurs à hydrogène. Selon Bruno Grimeaux, seul 50% de la production continuerait à Bessines-sur-Gartempe, ce qui le met en colère "Si ce projet doit être délocalisé en partie, qu'on nous le demande. C'est à Bessines de décider !" martèle-t-il.

Des problèmes qui s'ajoutent à un épuisement général de la part des salariés, fatigués des multiples reprises.

"Les gens n'en peuvent plus, ils en ont marre. Ils veulent être respectés et que l'entreprise dure, qu'on ne vienne pas leur dire tous les 4 ans qu'il faut s'en aller".

Une prochaine réunion mercredi avec la direction

Sans rachat entier du bâti de générateurs à hydrogène, les salariés n'iront pas travailler pour Jelza Emboutissage assure le syndicaliste.

En attendant, les syndicats doivent rencontrer la direction mercredi, pour leur poser toutes leurs questions concernant ce projet de reprise. Un autre rendez-vous aura lieu avec la sous-préfète de Haute-Vienne jeudi.

Le repreneur, Jelza Emboutissage n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment.