Fabrication de masques : les entreprises sarthoises ferment la parenthèse

Retour à l'avant coronavirus. La plupart des entreprises sarthoises qui avaient dédié toute ou partie de leur activité à la fabrication de masques en tissus se recentrent aujourd'hui sur leur cœur de métier. Ainsi, Maliterie, enregistre depuis l'annonce du déconfinement "des commandes comparables à celles d'une période de soldes", indique son PDG, Laurent Crépin. La société, dans laquelle une dizaine de personnes sur 160 était employée pendant six semaines à coudre des masques, a repris son activité d'origine, à savoir la fabrication de matelas et de fauteuils relaxant. "C'est une bonne nouvelle", souligne Laurent Crépin, pour qui "il était entendu que la fabrication de masques ne pouvait être que temporaire".

Des stocks de tissus et non des stocks de masques

Contrairement à d'autres, les entreprises sarthoises ne semblent confrontées à des difficultés d'écoulement de leurs stocks de masques. Chez Plastigom, à Champagné, par exemple, "il en reste 7.000 à fabriquer pour soldes les commandes", explique Anne-Lise Morin. La dirigeante de l'entreprise, qui fabrique habituellement des chaussons, souligne que ses clients : collectivités ou petites entreprises ont été fair-plays. Aucun ne s'est dédit. Plastigom aura ainsi écoulé 60.000 masques entre le 6 avril et le 12 juin 2020. Toutefois, l'entreprise sarthoise se retrouve avec quelques stocks de tissus. "C'est une immobilisation de trésorerie dont j'aurai préféré me passer, en ces temps difficiles", souligne Anne-Lise Morin qui ajoute : "peut-être serons nous contents d'avoir cette matière première si la fabrication de masques, malheureusement, devait redémarrer".

Le difficile écoulement des masques chirurgicaux

A La Flèche, la société Norme et Style dispose, elle aussi, d'un petit stock de tissu depuis l'arrêt de sa production de masques (10.000 en moins de deux mois). Elle n'a pas eu de difficulté à écouler ses masques lavables. Ce qui lui pose problème, ce sont les masques chirurgicaux qu'elle a commandés en nombre au plus fort de la crise sanitaire. Norme et Style, spécialisée dans les équipements de protection individuelle et les tenues professionnelles, dispose aujourd'hui de "3.000 boites de 50 masques", s'inquiète Gersande Tanguy-Blanchard, la co-gérante, dans un contexte de forte concurrence internationale. "La filière s'est tendue avec l'arrivé de masques dans la grande distribution", analyse-t-elle. "Le marché a explosé avec de gros donneurs d'ordres qui n'ont pas la même puissance que des indépendants tels que nous , alors que nous avons pris très vite des engagements financiers pour répondre à la pénurie et protéger les citoyens".