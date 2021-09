"Fabriqué en Alsace" : une nouvelle marque pour garantir le 100 % alsacien

C'est un nouveau logo créé pour les produits artisanaux et industriels faits en Alsace : un point de repère, gage de fabrication locale qu'attendaient de nombreuses entreprises.

Vous le trouverez bientôt sur plusieurs produits 100 % alsaciens : ce petit logo au "A" rouge dans un cœur et la mention "Fabriqué en Alsace." L'Agence de développement d'Alsace (ADIRA) lance une nouvelle marque qui certifie la fabrication locale de produits industriels ou artisanaux.

Une trentaine d'entreprises pionnières

De la très connue chaussette Labonal aux briques Wienerberger en passant par les cosmétiques Fun!Ethic : en tout, 31 entreprises ont misé sur cette nouvelle certification. "J'ai dit oui tout de suite", explique Jean Massé, co-gérant des ateliers de menuiserie Sacker et Massé à Wasselone, "Ça fait 16 ans que l'on travaille avec des matériaux alsaciens, pour nous c'est l'aboutissement de ce travail et ça permet d'avoir une marque qui certifie cette qualité."

Une qualité 100% alsacienne contrôlée, c'était le plus important pour ces chefs d'entreprise. Les produits qui portent le logo sont forcément faits en Alsace et pas juste assemblés dans la région par exemple : "Les entreprises qui veulent pouvoir apposer cette marque sur leurs produits doivent envoyer un dossier avec des garanties et il peut y avoir des contrôles du site" insiste Yves Demangel, directeur marque à l'ADIRA.

Les consommateurs en demande de produits locaux

"La question arrive presque à chaque fois : vos produits sont-ils fabriqués ici ?" remarque Philippe Tschoeppé, fabricant et installateur de portails à Hoerdt, "Dans le processus de décision j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont choisi de travailler avec nous parce qu'ils savent que c'est fabriqué localement."

D'où le pari de ces entreprises qui investissent entre 500 et 3.000 euros pour développer et faire vivre la marque "Fabriqué en Alsace". L'ADIRA, elle, espère le même engouement que pour la marque "Savourez l'alsace" autour des produits alimentaires, déjà forte de plus de 3.000 produits.