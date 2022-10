Fabriquer des maisons à partir de conteneurs maritimes : le pari de Pyxis, une entreprise tarnaise

Pour faire des économies sur sa facture d'électricité, toutes les solutions sont bonnes à prendre, alors que les prix explosent. L'idée peut paraître folle, mais vivre dans un conteneur maritime peut s'avérer plus économique qu'une maison classique. Pyxis, une jeune entreprise du Tarn fabrique des maisons à partir de vieux conteneurs. Bastian Lacombe est l'un des deux fondateurs.

France bleu : Expliquez-nous comment ça marche ?

Bastian Lacombe : On récupère des conteneurs qui sont dits dernier voyage. C'est des conteneurs qui n'ont plus le droit de repartir en mer. Et à partir de ces conteneurs, on les utilise un peu comme l'ossature d'une maison, donc on remplace le béton ou le bloc en général, par ce conteneur métallique. On le découpe comme on veut pour augmenter les espaces et les surfaces au sol. Et ensuite, une fois que chaque conteneur qui constitue la maison est prêt en atelier, on les livre sur chantier. Il nous reste des finitions à faire et la maison est prête.

Est-ce que c'est bien isolé ? On peut se poser la question en ce moment, avec les prix de l'énergie qui flambent, c'est d'autant plus important d'avoir une maison bien isolée.

Alors c'est justement mieux isolé qu'une maison classique, c'est à dire qu'en fait on fait de l'isolation par l'extérieur. C'est un procédé bien plus onéreux que l'isolation classique, on vient habiller entièrement toute notre ossature métallique et dont du coup on a des déperditions énergétiques qui sont vraiment infimes par rapport à du bâti classique.

L'intérêt est aussi écologique ?

Alors sur l'aspect écologique, ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que les conteneurs sont considérés comme des déchets, c'est une forme de recyclage, on va dire. Et ensuite, pour l'isolant, on peut utiliser des matériaux biosourcés. Donc ça peut être de la laine, du liège ou du coton. Au niveau de l'impact carbone global, on est vraiment sur des choses qui sont plus propres que le bâti classique, avec le béton qui produit énormément de CO2 en général.

Transport du conteneur jusqu'au chantier - Pyxis

Au niveau du coût, est-ce que c'est plus ou moins cher qu'une maison classique ?

Actuellement, avec notre mode de construction, avec énormément d'isolant, on a un certain coût. On est à peu près au même niveau que le bâti classique. Et actuellement, disons que sur le bâti classique, on peut être entre 5et 10% moins cher, donc ça reste un petit peu mieux. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas vraiment comparer les résultats énergétiques entre nos maisons et les maisons plus classiques.

Et esthétiquement, c'est vrai qu'une maison dans un conteneur, ça peut ne pas donner envie au premier abord, ça ressemble à quoi ?

Visuellement, ça ressemble tout à fait à des maisons contemporaines, donc c'est principalement des maisons à toit plat. Et ensuite, au niveau de la façade, toutes les finitions sont possibles. Par-dessus l'isolation, par l'extérieur, en fait, on peut terminer avec un crépi complètement traditionnel ou avec du bardage, de l'habillage en zinc ou en galvanisé. On peut un petit peu tout faire, au même titre que pour une maison. Au niveau de l'aspect extérieur, après, on voit plus du tout le conteneur ni de l'intérieur parce qu'en général on replaque tout et pas non plus de l'extérieur du coup.