Face à l'avalanche de bugs informatiques, les salariés de la CAF 54 disent "stop"

Retards de paiement, erreurs de calculs, bugs informatiques : les salariés de la CAF de Meurthe-et-Moselle disent "stop" ! Ce jeudi, ils ont fait grève pendant une heure pour dénoncer leurs conditions de travail détériorées. "Des bugs, il y en a toujours eu. Mais jusqu'ici, nous étions dans l'exception. Désormais, c'est notre quotidien", explique Karine Fourrier, déléguée FO à la CAF 54. Selon eux, le traitement des dossiers des allocataires est devenu extrêmement compliqué depuis le début de l'année.

Les allocataires très touchés par ces problèmes informatiques

En cause : la réforme de l'APL, qui a tout chamboulé. Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier, les retards de paiement, les erreurs de calcul, les versements annulés gangrènent le travail des salariés. Et affectent grandement les allocataires selon Pierre Nordemann, délégué CGT de la CAF de Nancy : "Il y a une profonde résignation. Ce sont des personnes qui ont été très touchées par la crise économique et sanitaire. Les allocataires font face à de grosses difficultés pour leur dossier, et nous, nous sommes aussi en difficulté, puisqu'on n'arrive pas à les accompagner correctement !"

Des bugs dans toutes les CAF de France

Les syndicats réclament plus de moyens et des embauches. Ils comptent poursuivre le mouvement de grève tout le mois de juin, avec une heure de débrayage par semaine. Avant un possible mouvement national. "Ces problèmes sont à l'échelle de tout le pays, raconte Karine Fourrier de FO. Qu'on nous donne les moyens d'agir !"