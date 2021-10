Face à l'envol des prix de l'énergie, les entreprises aussi sont touchées

Les prix de l'énergie flambent depuis plusieurs semaines. L'électricité, le gaz, le carburant. Le 21 octobre, le Premier ministre a annoncé des mesures pour aider les ménages à faire face à cette hausse avec, par exemple, une aide de 100 euros pour tous les Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois. Ces hausses, elles ont aussi des conséquences pour les entreprises.

À La Mie Câline, vers une hausse du prix des pâtisseries

L'entreprise vendéenne La Mie Câline a son siège social à Saint-Jean-de-Monts. Sur place, il y aussi un site de production. La principale énergie utilisée est l'électricité : 13 millions de kilowatt-heure par an, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 4.000 habitants. Le coût est d'environ un million d'euros pour l'entreprise.

"On prévoit une hausse de 25 %, annonce Sébastien Longépé, le directeur industriel. On a fait nos budgets et on augmente nos tarifs de 3 % vis-à-vis de nos franchisés. Ils vont donc augmenter les tarifs vers le consommateur." Pour La Mie Câline, pas question de toucher au prix de la baguette, "le produit d'appel". Les hausses vont se concentrer sur des produits comme les pâtisseries explique le directeur industriel.

PRB, des répercussions indirectes

À la différence de La Mie Câline, l'entreprise vendéenne PRB, basée aux Achards, subit moins directement cette hausse des prix de l'énergie. "Elle a des répercussions très importantes sur nos fournisseurs de matières premières, explique Olivier Troussicot, directeur général adjoint de PRB. Certains augmentent de 10, 15 voire 20 % leurs prix. C'est du jamais-vu depuis 45 ans."

Par conséquent, les enduits et les colles fabriqués par PRB deviennent plus cher pour leurs clients. "Ça peut aller jusqu'à 8 %, ce qui est énorme, assure Olivier Troussicot. Au final, c'est une inflation en cascade et à un moment ça va coincer. Le particulier commence à tirer la langue et se pose des questions pour faire construire une maison neuve ou pour faire rénover sa maison."