Face à l'envol du prix des carburants, le covoiturage s'organise en Mayenne

De plus en plus de Mayennais s'inscrivent sur les plateformes de covoiturage.

Tôt le matin, ils sont plusieurs à patienter au chaud dans leur véhicule sur le parking de l'aire de covoiturage à l'entrée de l'A81, à Laval. "J'attends ma collègue pour aller à Rennes, on se rend toutes les deux en formation. Ca nous permet de diviser les coûts par deux...", explique Aurélie. Comme beaucoup, elle a adopté le rituel du covoiturage tout récemment, "il y a quinze jours environ".

A plus de quatre vingt euros le plein pour son Scénic, le carburant est devenu une forme d'obsession. "Nous on habite en peine campagne, et clairement les gens vont moins en ville, moins aux loisirs. On ne prend plus la voiture par hasard et l'on essaie de s'organiser pour rentabiliser nos déplacements".

De plus en plus de nouveaux profils sur les applications

Elle est loin d'être la seule. Il suffit de s'inscrire sur les applications de covoiturage pour s'en rendre compte : plusieurs dizaines de trajets sont organisés chaque jour entre Mayenne et Laval. Souvent par de nouveaux utilisateurs, comme Marion : "Mayenne-Laval ce n'est pas négligeable, cela fait soixante kilomètres quotidiennement". Depuis quelque jours, elle partage au mieux le véhicule avec son compagnon ou des covoitureurs. "Il a fallu revoir notre organisation : déposer les enfants plus tôt le matin, terminer ma journée de travail moins tard pour aller récupérer mon mari".

Par messages, d'autres utilisateurs confient également leurs grandes difficultés. Comme cette femme fraîchement inscrite qui explique utiliser l'application, non pas pour faire quelques économies... mais littéralement parce qu'elle en a besoin pour "survivre".