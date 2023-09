Face à l'explosion des factures d'énergie, les entreprises de Touraine appelées à faire des achats groupés

C'est une solution qui se développe de plus en plus, face à l'envolée des prix de l'électricité et du gaz. Les achats groupés sont ces achats en masse qui permettent de négocier les prix et de faire ainsi baisser la facture auprès des fournisseurs.

La Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire vient de lancer sa propre démarche d'achats groupés pour l'électricité et le gaz. Une première dans le département. La CCI appelle les entreprises tourangelles intéressées à se faire connaître jusqu'au 30 septembre. Viendra ensuite la mise en concurrence des fournisseurs début octobre, puis la présentation des offres négociées dans la foulée. Avec la liberté pour les entreprises d'accepter ou pas.

"On ne sait pas à quel prix on l'achètera dans un an"

En Touraine, une cinquantaine de sociétés se sont déjà inscrites. Et d'autres y réfléchissent très sérieusement. Comme la société Profacid, à Nouâtre. Grégory Caillaud en est le gérant. Lui a signé son contrat il y a un an et demi, il n'a donc pas encore vécu les hausses du marché mais il veut tout faire pour les éviter, tant le budget qu'il consacre à l'électricité est conséquent. "C'est très important et surtout, on ne sait pas à quel prix on l'achètera dans un an. Donc on a une difficulté, c'est de pouvoir prévoir avec nos clients la nouvelle tarification et l'impact énergétique".

"Il y a clairement un intérêt à être accompagné sur ce genre de sujet"

Mais il ne se fait pas d'illusions. L'électricité lui coute 65.000 euros par an. S'il ne fait rien il pourrait bientôt débourser 10.000 euros de plus. D'où cet espoir avec les achats groupés, portés par le prestataire choisi par la CCI, l'entreprise Wikipower. L'intérêt pour son président Etienne Jallet, ce n'est d'ailleurs pas seulement de faire baisser la facture, mais de fournir un vrai conseil. "Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises doivent prendre une décision sur leurs contrats d'énergie en une demi journée. Donc vous imaginez ? Vous n'êtes pas un spécialiste du marché de l'énergie et on vous dit j'ai un contrat en pomme, mais moi j'ai un contrat en poire, choisissez le meilleur contrat en un après-midi. Il y a clairement un intérêt à être accompagné sur ce genre de sujet aujourd'hui".

Car même si on a passé le plus fort de la crise énergétique, les coûts de l'électricité sont encore trois fois plus élevés qu'avant l'envolée des prix, ceux du gaz le sont deux fois plus.

Impossible de dire quelles économies sont espérées. Pour certaines entreprises, cela leur permettra "seulement" d'atténuer la hausse. Pour d'autres, la baisse de la facture pourrait être de 35 à 40%. Dans toute la région Centre-Val de Loire, entre cent et deux cents entreprises pourraient se montrer intéressées par cet achat groupé.