Face à l'inflation, "certains bouchers vont disparaître" alerte la fédération du Grand Est

Face à la hausse des prix de l'énergie, les bouchers-charcutiers voient leurs factures tripler, voire multipliées par cinq pour certains. Leur confédération les appelle à se mobiliser devant l'Assemblée Nationale à Paris à partir de 11h ce mardi 29 novembre. Christian Nosal, président de la fédération des bouchers-charcutiers dans le Grand Est, sera présent. Sur France Bleu Lorraine, il s'est dit inquiet pour l'avenir de la profession.

"Dans la masse de boucherie actuellement en place, on a une forte probabilité que certains [artisans] vont disparaître. Soit parce qu'ils ont des marges un peu trop faibles, soit parce qu'ils ont investi dans du nouveau matériel et ça pose problème", explique Christian Nosal. "Nous avons des entreprises qui aujourd'hui souffrent énormément et certains se demandent s'ils vont pouvoir rester encore ouverts jusqu'à la fin de l'année".

La profession demande à l'Etat de lui venir en aide. Le dispositif de l'amortisseur, annoncé par le gouvernement pour les PME et TPE, n'est pas suffisant selon Christian Nosal. "Nous, on a une entreprise de plus de 20 salariés et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dont nous n'avons aucune visibilité. Les aides prévues, ça devrait être de l'ordre de 120 € du kilowattheure alors que la facture va passer à 800 euros. Le gouvernement ne s'est pas rendu compte de la façon dont les boucheries- charcuteries existent et vivent. Il n'y a pas que des toutes petites structures."

"Le coût de la vie devient délirant et ça détourne les consommateurs de la viande"

Le président de la fédération des bouchers-charcutiers du Grand Est ajoute que les marges de manœuvre sont aujourd'hui très réduites. "Nous ne pouvons pas augmenter encore les prix, puisque les clients sont déjà très sollicités. Nous avions augmenté de 8% le prix des viandes depuis le début de l'année, mais je pense qu'on ne peut pas aller plus loin".