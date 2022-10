Face à l'inflation, construire sa maison coûte de plus en plus cher pour les Normands

Dans les allées du salon de l'immobilier, qui a posé ses valise au parc des expositions de Caen du 14 au 16 octobre, Hélène, la trentaine, déambule, à la recherche d'informations. Avec son compagnon, ils aimeraient investir dans un nouveau logement dans les prochaines années, "car nous avons une vraie passoire énergétique et donc nous perdons énormément d'argent dans le chauffage par exemple." Mais tout coûte cher : "Les prix de l'immobilier flambent, et puis il faut avoir un profil bien précis pour accéder aux prêts des banques, or nous avons seulement un CDI à nous deux", soupire-t-elle.

Leur rêve serait de pouvoir construire leur propre maison, mais depuis la crise du covid et la guerre en Ukraine, les prix sont inabordables : "Avec le prix des matériaux qui augmente, on ne sait pas trop quelle solution aborder… retaper une vieille maison ou en construire une, mais dans les deux cas, j'ai peur que nos salaires ne suivent pas", estime Hélène, "alors oui, c'est un peu décourageant."

Acheter ou construire devient de plus en plus cher, constatent les professionnels du secteur au salon de l'immobilier à Caen. © Radio France - Marie Martirossian

De moins en moins de contrats de construction

Conséquence : les promoteurs immobiliers voient de moins en moins de clients qui viennent pour construire une maison. "Il y a toujours des gens qui veulent construire mais en fait plus ça va, plus ça devient réservé à une élite, a remarqué Gwenaëlle Boudard, commerciale dans l'entreprise les Résidences caennaises, ou à des chanceux qui arrivent à trouver le bon filon, le bon terrain. Alors on essaie de trouver des solutions, mais honnêtement, on ne sait pas trop où on va."

Les prix de l'énergie ont aussi leur conséquence sur les constructions de maison : "Par exemple, pour cuire du carrelage, il faut du gaz, là le gaz augmente, alors le prix du carrelage aussi, et c'est comme ça pour toutes les matières premières", a remarqué Clément Dauvin, technico-commercial dans l'entreprise de constructions de logements Maisons Tradibat. Les promoteurs immobiliers misent davantage sur l'agrandissement des logements déjà existants ; une solution souvent plus simple et souvent plus abordable pour les clients.

Le salon de l'immobilier est ouvert samedi 15 octobre de 10 heures à 19 heures et dimanche 16 octobre de 10 heures à 18 heures, au parc des expositions de Caen. Entrée gratuite.