Face à l'inflation des produits alimentaires, le boom des conserves en Béarn

"Il y a deux ans, le rayon conserverie faisait la moitié de sa taille actuelle", indique Eric Lauga, responsable de la partie magasin chez Boncap, à Lons. Depuis deux ans il constate que les ventes de bocaux, stérilisateurs, hachoirs, opercules en aluminium ou élastiques augmentent de 20 %, environ, chaque année. Une conséquence de la hausse des prix de l'alimentaire dans les grandes surfaces, mais pas que, selon lui.

Une clientèle de plus en plus jeune

"De plus en plus de personnes ont un potager, en particulier depuis l'après Covid, remarque Eric Lauga. Ils font donc des conserves de tomates, de fruits, ou des confitures. Et puis il y a ceux, de plus en plus nombreux également, qui font du canard gras". En rayon, de nouveaux produits, adaptés à une nouvelle clientèle, ont également fait leur apparition. "Nous voyons de plus en plus de jeunes acheter du matériel de conserverie. C'est pour cela que nous vendons maintenant des stérilisateurs électriques, plus petits", pour ceux qui vivent en appartement.

L'inflation n'épargne pas le matériel de conserverie

Dans l'agglomération d'autres jardineries surfent également sur le succès des conserves. Chez Truffaut, par exemple, la direction observe pour ce rayon une augmentation de 800 % des ventes en 2022 par rapport à 2021 ! Une hausse à relativiser puisque le rayon a, dans le même temps, été réaménagé.

Si beaucoup optent pour faire leurs propres conserves dans le but d'économiser, le matériel de conserverie n'est néanmoins pas épargné par l'inflation. Le prix des opercules en aluminium, par exemple, a doublé depuis 1 an.