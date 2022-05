Face à l'inflation, des traiteurs du Territoire de Belfort forcés de se réinventer

Depuis de longs mois, le pouvoir d'achat se rétrécit face à une inflation qui ne cesse de galoper. Une situation connue, qui s'accélère ces dernières semaines. Souvent, la guerre est Ukraine est citée comme la raison de ces augmentations de prix. Face à cette situation, les commerçants sont forcés de réagir, certains travaillant à perte de temps à autre. Dans le Territoire de Belfort, des traiteurs décident de changer leurs habitudes.

Dans les cuisines du Convivial, à Valdoie. Jean-Michel Bailly et ses équipes s'affairent. Ce traiteur prépare près de 300 repas ce matin. Principalement pour des scolaires. Mais il perd de l'argent sur ces contrats en ce moment : "Avec l'augmentation des matières premières, notamment du plastique, de la viande, et du prix de l'essence, on travaille à perte", explique-t-il, pointant du doigt des contrats signés il y a un an, quand les prix étaient bien différents. "On perd de l'argent en travaillant", lâche-t-il, amer. Certains aliments ont doublé leur prix en quelques jours.

Augmenter les prix... et perdre des contrats ?

Il tente bien de limiter les coûts, notamment par le biais des trajets en voiture, mais cela ne suffit plus. Il a en plus son prêt, contracté pendant le confinement lié au Covid-19, qu'il doit rembourser, à hauteur de 1.000 euros chaque mois. "Si on ne fait rien, on va devoir fermer boutique", explique-t-il. La solution, augmenter ses prix, d'environ 10%, pour ses futurs contrats. "Ce n'est pas du bonus pour nous, on ne devient pas millionnaire avec ce métier, précise-t-il. Quitte à perdre des contrats : "Je crains que des grosses structures ramassent les marchés au ras des pâquerettes, comme on dit. Mais au pire, on se concentrera uniquement sur les contrats avec le privé, en mettant le paquet là-dessus."

Changer ses manières de faire

A Rougement-le-Château, le traiteur Prévot, géré par Jean-Pierre Prévot et sa compagne, mise beaucoup sur ses camions, qui sillonnent le département. "On ne veut pas faire payer le consommateur, explique le gérant. Donc on rogne sur les camions. On a deux jours de tournée, et on change les itinéraires pour économiser au maximum l'essence. Ce ne sont pas de grosses économies, mais tout cela multiplié cela permet d'éviter d'augmenter !" En tout cas pour l'instant. Jean-Pierre Prévot peste contre ces augmentations venues d'"on ne sait où". "D'abord c'était le Covid, avec des augmentations de 40%, comme pour le plastique par exemple, et maintenant la guerre en Ukraine. Mais je me demande s'il n'y a pas de la spéculation derrière tout cela", explique-t-il.

Pour le moment, ces petits changement permettent de garder la tête hors de l'eau, mais si la situation venait à durer, ces petits commerçants craignent que cela empire.