Face à l'inflation, l'épicerie solidaire des Anges de la rue aide les Héraultais à s'en sortir

Le panier France Bleu augmente en février dans l'Hérault. Tous les mois, France Bleu en partenariat avec franceinfo et le cabinet Nielsen IQ étudie l'évolution des prix de 37 produits du quotidien, achetés par les Français pour leur consommation courante, afin de mesurer l'inflation département par département. Ce panier a augmenté de 16,22% dans l'Hérault, c'est un peu plus que la moyenne nationale.

La hausse de prix à la caisse pousse de plus en plus de Français à trouver d'autres solutions, et à pousser la porte de cette épicerie solidaire à Gigean (Hérault), tenue par l'association Les Anges de la Rue . Pour 50€, les bénéficiaires repartent avec plusieurs sacs de produits secs, fruits et légumes, laitages, viandes et poissons. Ces denrées alimentaires sont des invendus des grandes surfaces de la région et de neuf boulangeries partenaires. L'association compte près de 4.500 de familles bénéficiaires.

Les bénéficiaires ont droit à 12kg de fruits et légumes par panier. © Radio France - Sixtine Lys

Des bénéficiaires qui arrive de Toulouse, Marseille, Nîmes, ou Avignon

Et le président-fondateur des Anges de la rue, Robert Massaré, remarque des nouveaux profils ces derniers mois dans son épicerie solidaire. "Parfois, on a cinq nouvelles familles dans la journée", s'étonne-t-il. "C'est impressionnant, parce que parfois, on court après la marchandise et on est limite. On a des gens très intégrés qui nous disent qu'ils n'ont pas mangé de fruits ou de légumes depuis deux mois parce que c'est trop cher, donc ils les laissent pour les enfants. On a des familles qui ont des difficultés parce que le niveau de vie a augmenté, il y a plus de charges et ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois." Les bénéficiaires viennent de l'Hérault, et parfois même de plus loin, comme Toulouse, Marseille, Nîmes, ou Avignon.

En moyenne, les bénéficiaires repartent avec deux à trois sacs de denrées alimentaires, sans compter les fruits et légumes. - Sixtine Lys

Carole, habitante de Pézenas, vient depuis trois semaines par solidarité, pour éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi pour faire quelques économies. "Le prix des courses est exorbitant, tout coûte cher, la viande notamment. Il faut faire attention à tout, il faut presque choisir entre se chauffer et manger, ce n'est plus possible", explique-t-elle. La mère de quatre enfants est présente tous les samedis à l'ouverture. En grande surface, elle dépense en moyenne 120€ par semaine. "Là, pour 50€ par semaine, on peut bien manger et en même temps, on contribue au mieux-vivre des bénéficiaires de l'association."

