Face à l'inflation, la quête aux bonnes affaires dans les vide-greniers à Poitiers

Alors que l'inflation atteint des niveaux records à presque 5 %, tout est bon pour alléger le porte-feuille. La saison des vide-greniers va reprendre et à Poitiers (Vienne), samedi 7 mai 2022, on croise des chineurs plus que jamais en quête de bonnes affaires. Reportage.

Dans le cadre verdoyant du parc des Prés-Mignons de Poitiers (Vienne), samedi 7 mai 2022, les quelques stands exposent vêtements, jouets pour enfants et bibelots qui prenaient la poussière dans un grenier. Mais Samira est venue avec une idée bien précise : des habits et des jouets pour ses petites filles.

Elle repart avec un sac de courses plein sous le bras. C'est son premier vide-greniers de l'année, un retour un peu forcé : "C'est moins cher, lâche la maman. Déjà que pour manger, c'est serré et même on est obligé de rogner. C'est difficile pour tout le monde, même les gens qui travaillent." L'inflation atteint 4,8 %, selon les dernières estimations de l'Insee et tous les postes de dépenses des ménages sont concernés. La consommation est même grippée.

"Essayer de se faire un petit quelque chose"

Sandrine a pu faire plaisir à son fils avec deux ensembles de football, "à seulement 10 euros, ça vaut le coup !". Une dépense qu'elle ne se serait pas permise chez un équipementier classique. Priscinda, elle, ne compte même plus sur le neuf pour les livres de sa fille.

J'ai pris 4 livres et ça m'a couté 6 euros. Alors que neuf, un seul livre coûte 6 euros.... Au moins !

Tout ce qui concerne les enfants est très prisé ici car ça permet de faire des économies. Et de mettre un peu de beurre dans les épinards pour les vendeurs, bien que la plupart assurent ne pas faire ça pour l'argent. "Ca fait du vide à la maison mais on essaye de se faire un petit quelque chose, se racheter derrière un petit truc et ne pas trop y perdre", concède Aurélie, à la fois vendeuse et acheteuse aujourd'hui.$

Des acheteurs plus rares

Malgré le beau soleil qui baigne le parc, Guy soupire. La petite note sur son stand n'affiche que la somme de 23 euros et 50 centimes. C'est bien moins que ce qu'il a l'habitude de faire lors d'un vide-greniers. "Les temps sont tellement difficiles qu'on achète que si on peut, constate le vendeur habitué. D'habitude, sur une journée, on se fait 150 euros environ."

Les acheteurs sont plus rares, une manière aussi de faire attention à son porte-monnaie. Mais la saison des brocantes et des braderies ne fait que commencer.