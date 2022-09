Face à l'inflation le gouvernement va "maintenir un système de bouclier en 2023", assure Gabriel Attal

"On va maintenir un système de bouclier en 2023", assure ce samedi 3 septembre sur France Inter le ministre délégué au Budget Gabriel Attal, alors que les derniers chiffres publiés montrent que la hausse des prix à la consommation ralentit, mais que celle de l'alimentation accélère encore.

Pour faire face à l'inflation, le gouvernement va "maintenir un système de bouclier en 2023", assure le ministre délégué au Budget, Gabriel Attal, sur France Inter ce samedi. Selon les derniers chiffres provisoires publiés par l'Insee, la hausse des prix à la consommation ralentit au mois d'août, mais celle de l'alimentation a une nouvelle fois accéléré.

"Nous allons continuer à protéger les Français et leur pouvoir d'achat", a expliqué le ministre, estimant que les mesures déjà prises ont "limité l'inflation" et que si le gouvernement ne les avait pas prises, il y aurait "trois points d'inflation en plus". Selon une étude publiée le 1er septembre par l'Insee, ces mesures de "bouclier tarifaire" prises à l'automne 2021 ont permis de réduire de moitié l'effet de la flambée des prix de l'énergie sur l'inflation. Elles sont chiffrées à 24 milliards d'euros.

"Je prévois pour 2023 des crédits budgétaires qui permettront d'accompagner les plus modestes", a ajouté Gabriel Attal, sans donner davantage de précision.