Face à l'inflation, le maire d'Hazebrouck doit réduire le menu dans les cantines scolaires

"On va réduire la quantité pour ne pas rogner sur la qualité. Selon les jours, on va supprimer le laitage, ou le dessert", regrette Valentin Belleval. Alors que les tarifs des fournisseurs des cantines scolaires ont augmenté de 10 à 15 % ces derniers mois, le maire d'Hazebrouck est confronté à un dilemme : "Soit diminue la qualité des repas, soit on supprime une partie des composantes des repas, soit on facture davantage les repas aux ménages qui sont déjà en grande difficulté, touchés par l'inflation".

ⓘ Publicité

De cinq à quatre composantes

L'édile refuse de faire payer cette augmentation aux parents d'élèves. Mais il tient à les rassurer : les apports nutritionnels seront tout de même respectés. "On fera en sorte qu'ils se retrouvent soit dans le plat, soit dans le dessert. On passe de cinq à quatre composantes, ce qui n'enlève rien à la qualité des repas." L'approvisionnement en circuits courts et les repas bios, servis chaque semaine, sont maintenus. "On va monter des repas sur mesure pour compenser l'inflation", résume Valentin Belleval. Le reste à charge pour la mairie est passé de 10 à 11 euros par repas, qui reste facturé 2,70 € aux parents.