Face à l'inflation, le prix des forfaits va augmenter au domaine skiable de Gérardmer dans les Vosges

Chaque année, la station de ski vosgienne de la Mauselaine, près de Gérardmer, augmente légèrement ses tarifs, de 2 ou 3%. Mais pour cet hiver, vu l'inflation, la hausse sera beaucoup plus nette, a prévenu sur France Bleu Lorraine le maire Stessy Speissmann. "Elle devrait varier entre 6 et 7% pour les forfaits, affirme l'élu. Ce qui veut dire que sur un forfait journée en pleine saison, ça sera 1,50 € à 2 € de plus."

Cette décision a effectivement été entérinée la veille, lors du Conseil d'exploitation de la régie de ski. L'augmentation des tarifs doit permettre de compenser la flambée de l'énergie. "Les factures vont être multipliées par deux, rien que sur la station, sur Gérardmer et plus globalement sur la collectivité", s'inquiète Stessy Speissmann. Concrètement, les dépenses vont donc passer de un à deux millions d'euros cette année, par rapport à l'an dernier.

Deux millions d'euros de dépenses énergétiques

D'autres mesures seront prises pour amortir ces surcoûts, dans le cadre d'un plan de sobriété mais l'élu en appelle aussi à l'aide de l'Etat. "Cela va être très compliqué, sinon. Je vais être obligé d'enlever des investissements ailleurs, rogner sur le budget de fonctionnement". Enfin, en ce qui concerne le risque d'éventuels délestages, cet hiver, le maire de Gérardmer se montre plutôt serein. "Il semblerait que, pour l'instant, notre activité ne soit pas concernée par ses coupures", balaye Stessy Speissmann.