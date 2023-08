Face à la canicule, les associations nîmoises redoublent de vigilance

Le Gard et la Lozère sont en alerte orange canicule : les températures explosent ! Dans ce contexte, une attention toute particulière est portée aux personnes vulnérables : les plus âgés, les plus jeunes ou encore les personnes précaires sans domicile fixe. Tout au long de l'année, la Croix-Rouge de Nîmes organise des maraudes pour distribuer des repas ou des vêtements, mais avec ces fortes chaleurs, la mission principale, c'est la distribution d'eau ! Lucas et Chloé sont tous les deux employés au SAMU social de la Croix-Rouge de Nîmes, ils assurent la maraude de l'après-midi. "Nous roulons avec des bouteilles d'eau fraîche et dès que nous voyons une personne dans le besoin, on s'arrête et on lui propose de l'eau." Un don que Manu, un bénéficiaire, accepte volontiers : "On est preneurs, ça rafraîchit !".

ⓘ Publicité

Les bénévoles de la Croix Rouge de Nîmes distribuent des bouteilles d'eau © Radio France - Anouk Caron

Cette distribution permet aussi aux travailleurs de la Croix Rouge de s'assurer que les bénéficiaires vont bien, comme l'explique Chloé :"C'est aussi du maintien de lien et ça permet de s'assurer que les personnes sont en sécurité et que leur santé ne se dégrade pas." Et les animaux de compagnie ne sont pas non plus oubliés, Lucas est moniteur éducateur au SAMU social : "Souvent les animaux de compagnie sont similaires à des enfants pour les personnes qui sont à la rue, ce sont des membres à part entière des familles. Donc même si ça n'est pas notre mission principale de donner à manger ou à boire aux animaux, quand on peut, on prend soin de leurs animaux. Cela facilite la création de lien et cela montre que l'on prend soin d'eux et de leur entourage." Au total, trois maraudes par jour sont organisées, une le matin, une l'après-midi et une le soir. La Croix Rouge qui par ailleurs lance un appel, ils manquent cruellement de bénévoles en période estivale et cela peut compromettre les maraudes de soirée par manque de personnel.

Une autre association s'occupe des visites aux personnes âgées

De leur côté, l'association Les Petits Frères des Pauvres organise tout l'été des appels téléphonique et des visites pour les personnes âgées. Anne-Lise est bénévole depuis deux ans dans l'association. "Je m'assure qu'ils vont bien, je donne des conseils face à la canicule et si vraiment ils ont besoin d'aide on peut se déplacer". En tout à Nîmes, 14 personnes sont suivies quasiment tous les jours durant la période de forte chaleur.

Si certains bénévoles sont au téléphone, d'autres organisent des visites chez les bénéficiaires. Pierrette a 93 ans, une fois par semaine elle reçoit la visite d'Isabelle. "On discute, on boit le café et surtout je m'assure qu'elle ne manque de rien" explique la bénévole. Pour Pierrette c'est un vrai bonheur d'avoir du monde à la maison "Isabelle est très sympathique, heureusement que je suis chez Les Petits Frères des Pauvres" souffle la veille dame.