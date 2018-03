Béziers, France

Un vent de colère souffle sur le Bitérrois depuis la semaine dernière. Depuis qu'EDF énergies nouvelles a annoncé son intention de relocaliser ses activités sur la métropole de Montpellier.

Quels sont les sites qui sont menacés ?

Béziers et Colombiers. Dix kilomètres seulement les séparent. Ils appartiennent à EDF Energies Nouvelles, spécialisés dans l'éolien et le solaire : à Béziers une cinquantaine d'agents sont chargés du développement et à Colombiers 150 salariés s'occupent de la maintenance, de l'exploitation et de l'entretien de presque 400 sites répartis dans 7 pays d'Europe. Ca fonctionne 7/7 jours et 24/24 heures.

Pourquoi vouloir déplacer ces deux centres sur la métropole de Montpellier ?

Par souci de rentabilité répond EDF. Le bâtiment de Colombiers est trop petit pour accueillir la totalité des agents biterrois et c'est encore bien pire du côté du Polygone de Béziers.

Ce projet a donc provoqué une levée de boucliers chez les politiques. A commencer par le maire de Colombiers qui rappelle que le site ultra moderne a moins de dix ans. Il a coûté plus de 2M€ . "C'est arrivé, dit-il, comme un cadeau du Père Noël et là on se prend un coup de bambou." Réaction également du président de l'Agglo Béziers-Méditerranée Frédéric Lacas. Pour lui l'heure est grave et il implore son alter ego montpellierain de refuser l'implantation d'EDF chez lui. Philippe Saurel lui a répondu par une fin de non-recevoir.

Pour la présidente de la région Occitanie, ce transfert met en danger un territoire économiquement et socialement fragile. Ont également réagi le président du département, le maire de Béziers et sa femme la députée de la circonscription. Avec pour seul message : non au départ d'EDF.

Ont-ils raison de s'inquiéter ?

L'avenir nous le dira mais ce qui est certain c'est que l'enjeu est de taille : 200 emplois en moins dans le biterrois, c'est énorme. C'est un secteur qui souffre déjà d'un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Entre 14 et 21 % selon les quartiers. Le déménagement ne serait prévu que pour 2022.

EDF pourrait revenir sur sa décision

Ce mardi matin invité de France Bleu Hérault, le président de l'agglomération Béziers-Méditerranée laissait entendre qu'EDF pourrait revenir sur sa décision "un dialogue s'est établi, on a rencontré la direction régionale et on a gagné un premier combat, EDF est prête à étudier une nouvelle solution biterroise"